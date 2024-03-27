Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Gina S. Noer Soroti Film Horor Indonesia yang Mengarah pada Eksploitasi Agama

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |03:30 WIB
Gina S. Noer Soroti Film Horor Indonesia yang Mengarah pada Eksploitasi Agama
Gina S. Noer soroti film horor Indonesia dengan tema agama (Foto: Instagram/ginasnoer)
A
A
A

JAKARTA - Film Indonesia bergenre horor belakangan muncul dan mengangkat tema religi. Maraknya film horor dengan tema religi membuat masyarakat pun ramai menyoroti hal tersebut.

Bukan tanpa alasan, pasalnya, mayoritas film horor religi yang mempertontonkan adegan saat 'diganggu'  oleh mahluk halus ketika beribadah. Belum lagi poster film Kiblat yang memperlihatkan pose menyeramkan seseorang yang menggunakan mukena dan melakukan rukuk, yang mana merupakan salah satu gerakan salat.

Sutradara Gina S. Noer turut memberikan pandangannya atas fenomena ini dalam industri perfilman Indonesia. Gina mencoba memberikan pandangan dengan membedah film korea 'Exhuma' yang tengah viral.

Menurutnya, film Exhuma memperlihatkan bahwa karakter dengan kepercayaan yang kuat baik terhadap dirinya dan kepercayaan yang dianutnya menjadi kekuatan utama untuk melawan apapun, termasuk gangguan dari mahluk halus.

"Bismillah, mau curhat dikit soal (kebanyakan) film horor indonesia. Hal yang paling gue suka dari film Exhuma adalah karakternya percaya sekali dengan belief (baik terhadap diri sendiri ataupun kepercayaan yang dianutnya) dan kemudian belief itu menjadi modal kuat untuk melawan setan yang kuat," ujar Gina S. Noer dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @ginasnoer.

Gina S Noer

Gina S. Noer soroti film horor Indonesia dengan tema agama (Foto: Instagram/ginasnoer)


Bagi Gina, film-film horor Indonesia seharusnya bisa berkaca dari film Exhuma yang memperlihatkan kepercayaan dalam diri seseorang yang begitu kuatnya bukan malah mengeksploitasi agama Islam dengan memperlihatkan adegan-adegan diganggu mahluk halus saat beribadah.

"Bahkan belief karakter ini kemudian jadi titik tolak masuk bicara soal nasionalisme korea. Nah, menurut gue masalahnya dengan kebanyakan horor indonesia yang temanya agama saat ini, adalah sudah masuk ke ranah eksploitasi agama. Terutama agama islam (mungkin karena mayoritas ya," sambungnya.

Selain itu, menghadirkan jumpscare saat karakter sedang beribadah menjadi cara yang dangkal untuk menciptakan suasana seram demi menakut-nakuti penonton.

"Kebanyakan film horor menggunakan shalat, doa, zikir, dll cuma jadi plot devices murahan untuk jumpscare karakternya diganggu setan. Sehingga kelemahan iman bukan lagi menjadi eksplorasi kritik terhadap keislaman yang dangkal tapi cara dangkal biar cepat seram," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/206/3151839/festival_film_indonesia-5UCk_large.jpeg
Festival Film Indonesia 2025 Resmi Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/206/3138706/cff_2025-j960_large.jpg
Ciputra Film Festival Kembali Digelar, Libatkan 1.600 Sineas dari 128 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/206/3088146/ffi_2024-pGJy_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, JCSDFF Borong 7 Piala Citra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/206/2934787/festival-film-bulanan-dorong-filmmaker-jambi-menuju-komersil-pNhJ3Zupvn.jpg
Festival Film Bulanan Dorong Filmmaker Jambi Menuju Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/206/2920531/daftar-lengkap-peraih-piala-citra-women-from-rote-island-jadi-film-terbaik-di-ffi-2023-qqvWIVRK0h.jpg
Daftar Lengkap Peraih Piala Citra, Women From Rote Island Jadi Film Terbaik di FFI 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/206/2913740/kata-reza-rahadian-soal-transpuan-di-nominasi-pemeran-utama-perempuan-terbaik-ffi-2023-4fVJp0rYYV.jpg
Kata Reza Rahadian soal Transpuan di Nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik FFI 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement