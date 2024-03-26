Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Indra Birowo Ungkap Kelucuan Fajar Sadboy di Lokasi Syuting Serial Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |13:30 WIB
Indra Birowo Ungkap Kelucuan Fajar Sadboy di Lokasi Syuting Serial <i>Pay Later</i>
Indra Birowo ungkap kelucuan Fajar Sadboy di lokasi syuting Pay Later. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Indra Birowo mengungkapkan kesannya tentang Fajar Sadboy yang berperan sebagai anaknya bernama Umar dalam series terbaru Vision+, Pay Later. Umumnya remaja, Umar juga bandel dan hobi bermain warnet. 

“Fajar itu orangnya kocak. Sebenarnya, jarang ketemu orang yang modelnya kayak dia. Dia pernah pingsan waktu syuting, mungkin kecapean ya,” ungkap sang aktor kepada tim Vision+.

Indra Birowo juga memuji kerja keras Fajar Sadboy saat syuting. Dengan dedikasi setiap pemerannya, sang aktor berharap, series Pay Later bisa diterima dengan baik oleh penonton.

“Karena tema, cerita, dan adegan Pay Later ini relate dan dekat banget dengan masyarakat. Mudah-mudahan, series ini sukses dan bisa berlanjut ke season 2 ya,” katanya berharap. 

