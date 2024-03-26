Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 25 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 Maret 2024 berkisah tentang Arsy yang sedang mengajar dikejutkan dengan kedatangan Rani bersama Kepala TPA dan polisi. Arsy dituduh mencuri perhiasan Rani.

Namun kemudian Raja muncul dan mengklaim Arsy bukanlah orang yang mengambil perhiasan Rani. Sebagai bukti, dia mengeluarkan perhiasan kekasihnya tersebut. Kepada polisi, Raja mengatakan perhiasan Rani terjatuh di dalam mobilnya.

Rani kaget mendengar pernyataan Raja, karena merasa dia tidak mengenakan perhiasan kemarin. Namun pria itu terus meyakinkan Rani bahwa perempuan itu salah ingat. Merasa malu telah membuat keributan, Rani bergegas meninggalkan TPA.

Sesampainya di rumah, Rani yang kesal menilai perubahan sikap Raja merupakan bentuk rasa sukanya pada Arsy. Hal itu membuat Rani memiliki niat jahat untuk menyakiti Arsy lebih lagi.

Kisah Aku Mencintaimu karena Allah selengkapnya bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.45 WIB.

