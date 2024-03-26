Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 25 Maret 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:52 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 25 Maret 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 Maret 2024 berkisah tentang Arsy yang sedang mengajar dikejutkan dengan kedatangan Rani bersama Kepala TPA dan polisi. Arsy dituduh mencuri perhiasan Rani. 

Namun kemudian Raja muncul dan mengklaim Arsy bukanlah orang yang mengambil perhiasan Rani. Sebagai bukti, dia mengeluarkan perhiasan kekasihnya tersebut. Kepada polisi, Raja mengatakan perhiasan Rani terjatuh di dalam mobilnya. 

Rani kaget mendengar pernyataan Raja, karena merasa dia tidak mengenakan perhiasan kemarin. Namun pria itu terus meyakinkan Rani bahwa perempuan itu salah ingat. Merasa malu telah membuat keributan, Rani bergegas meninggalkan TPA. 

Sesampainya di rumah, Rani yang kesal menilai perubahan sikap Raja merupakan bentuk rasa sukanya pada Arsy. Hal itu membuat Rani memiliki niat jahat untuk menyakiti Arsy lebih lagi. 

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

Kisah Aku Mencintaimu karena Allah selengkapnya bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.45 WIB.

Tonton Layar Drama TerOKE TKP Para Wali dan Aku Mencintaimu karena Allah bisa dapat pulsa selama bulan ramadan. Scan QR Code yang akan muncul di layar TV Anda dan dapatkan pulsa Rp50.000 untuk 50 orang pertama per segmen setiap hari.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement