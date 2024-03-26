Ahli Spiritual Sebut Stevie Agnecya Kena Santet Tingkat Tinggi

JAKARTA - Sejumlah ahli spiritual hingga indigo, meyakini bahwa Stevie Agnecya meninggal dunia lantaran disantet. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menyebut bahwa santet yang ditujukan pada Stevie, lama kelamaan berubah menjadi penyakit medis.

Terbaru, ahli spiritual Panglima Langit meyakini bahwa Stevie terkena santet lantaran wanita 32 tahun itu sempat mengunggah foto hasil rontgen yang menunjukkan adanya dua benda aneh di tubuhnya. Menurutnya, benda-benda mistis hanya bisa tertangkap oleh lensa kamera.

"Jadi, jarum sihir itu hanya terlihat saat rontgen saja. Karena, makhluk atau wujud mistis itu bisa tertangkap dengan lensa kamera," kata Panglima Langit, dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Menariknya, Panglima Langit mengatakan bahwa santet yang dikirimkan pada Stevie memiliki jenis yang cukup tinggi. Bahkan ia memastikan bahwa sosok pengirim santet pada Stevi merupakan orang yang memiliki sifat dengki.

Stevie Agnecya disebut dapat kiriman santet tingkat tinggi (Foto: Instagram/stevieagnecya)

"Ini santetnya tingkat tinggi. Pastinya begitu. Karena ada terlihat jarum dalam badan. Nggak mungkin dong kok bisa ada jarum di dalam badan. Saya meyakini ada yang sirik, dengki, jahat sama dia," tandasnya.

