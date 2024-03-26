Stevie Agnecya Berikan Suami Baju Koko Sebelum Meninggal Dunia

Stevie Agnecya berikan suami baju koko sebelum meninggal dunia (Foto: IG Stevie)

JAKARTA - Kepergian Stevie Agnecya menyisakan duka mendalam bagi keluarga serta kerabat yang ditinggalkannya. Sang suami, Anggi Pratama tampak masih terpukul atas kepergian sang istri tercinta. Dia pun mengenang momen manis bersama Stevie Agnecya beberapa hari sebelum kepergiannya.

Sekitar 20 hari sebelum meninggal dunia, Stevie memberikan baju koko kepada sang suami. Hal itu diungkap Anggi melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya @anggipratamazayn.

Anggi membagikan tangkapan layar chatnya bersama sang istri. Stevie memberikan pesan kepada suaminya itu bahwa dirinya membelikan sebuah baju koko yang disebutnya sebagai 'kemeja umroh'. Anggi pun mengirimkan foto baju tersebut kepada sang istri dan mengucapkan terima kasih.

Anggi pun merasa terharu karena sang istri masih sempat memberikan kenang-kenangan yang bermanfaat untuknya sebelum meninggalkan dirinya dan anak-anak mereka.

"20 hari sebelum kamu pergi masih sempat-sempatnya kamu kasih kenang kenangan baju koko untuk aku sholat sayang," ujar Anggi dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadi @anggipratamazayn, Selasa (26/3/2024).

Anggi pun berjanji akan memakai baju koko pemberian sang istri setiap hari saat sholat. Melalui unggahan itu pula, Anggi mengungkap perasaannya yang rasanya masih berat harus kehilangan istri tercintanya.

"Insya Allah aku akan pakai setiap hari ya. Ya Allah Tuhan berat banget," tutupnya.

