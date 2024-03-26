Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stevie Agnecya Berikan Suami Baju Koko Sebelum Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:38 WIB
Stevie Agnecya Berikan Suami Baju Koko Sebelum Meninggal Dunia
Stevie Agnecya berikan suami baju koko sebelum meninggal dunia (Foto: IG Stevie)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Stevie Agnecya menyisakan duka mendalam bagi keluarga serta kerabat yang ditinggalkannya. Sang suami, Anggi Pratama tampak masih terpukul atas kepergian sang istri tercinta. Dia pun mengenang momen manis bersama Stevie Agnecya beberapa hari sebelum kepergiannya.

Sekitar 20 hari sebelum meninggal dunia, Stevie memberikan baju koko kepada sang suami. Hal itu diungkap Anggi melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya @anggipratamazayn.

Stevie Agnecya Berikan Suami Baju Koko Sebelum Meninggal Dunia

Anggi membagikan tangkapan layar chatnya bersama sang istri. Stevie memberikan pesan kepada suaminya itu bahwa dirinya membelikan sebuah baju koko yang disebutnya sebagai 'kemeja umroh'. Anggi pun mengirimkan foto baju tersebut kepada sang istri dan mengucapkan terima kasih.

Anggi pun merasa terharu karena sang istri masih sempat memberikan kenang-kenangan yang bermanfaat untuknya sebelum meninggalkan dirinya dan anak-anak mereka.

"20 hari sebelum kamu pergi masih sempat-sempatnya kamu kasih kenang kenangan baju koko untuk aku sholat sayang," ujar Anggi dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadi @anggipratamazayn, Selasa (26/3/2024).

Anggi pun berjanji akan memakai baju koko pemberian sang istri setiap hari saat sholat. Melalui unggahan itu pula, Anggi mengungkap perasaannya yang rasanya masih berat harus kehilangan istri tercintanya.

"Insya Allah aku akan pakai setiap hari ya. Ya Allah Tuhan berat banget," tutupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement