Jawaban Menohok Kiky Saputri Usai Disentil Netizen soal Keguguran karena Karma

Kiky Saputri berikan jawaban menohok usai disebut keguguran karena karma (Foto: IG Kiky)

JAKARTA - Kiky Saputri mendapat sindiran keras dari netizen usai mengalami keguguran. Bukannya merasa prihatin dengan kondisi Kiky yang baru saja kehilangan calon bayinya, netizen pemilik akun Instagram @mike.hendrawati justru menyinggung soal kemungkinan Kiky Saputri mengalami keguguran karena karma.

Karma yang dimaksud oleh netizen tersebut adalah peristiwa saat Kiky Saputri mengeluhkan soal mertuanya didiagnosis stroke telinga oleh dokter Indonesia.

Sementara ketika diperiksakan ke Singapura, dokter hanya mengatakan bahwa itu flu. Kala itu keluhan Kiky Saputri menuai kontroversi hingga memancing reaksi dari beberapa dokter, salah satunya dokter obygn Muhammad Yusuf.

Netizen itu seolah ingin mengingatkan kembali akan peristiwa itu. Dia menyinggung soal karma yang mungkin saja terjadi karena Kiky sempat berseteru dengan seorang dokter kandungan.

"Mba rumornya keguguran indung telurnya diangkat? Ke dokter di indonesia apa luar mba? Padahal yang dulu mba berseteru tentang dokter indonesia adalah dokter obgyn Iho. Akankah karma berlaku?," bunyi komentar akun @mike.hendrawati dikutip dari kolom komentar unggahan Instagram @kikysaputrii, Selasa (26/3/2024).

Kiky pun membalas dengan jawaban menohok. Dia seolah tak percaya kalimat pedas yang menunjukan sikap tak berempati itu datang dari seorang perempuan yang seharusnya saling memberi dukungan kepadanya sebagai sesama perempuan.

"Sungguh komen dari seorang perempuan yang luar biasa," ujar Kiky Saputri.

