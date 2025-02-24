Full Dukungan Suami, Kiky Saputri Yakin Tak Alami Baby Blues

JAKARTA - Kiky Saputri yang baru saja menyambut kelahiran anak pertamanya. Ia merasa yakin tidak akan mengalami baby blues.

Menurut Kiky, dukungan penuh dari sang suami menjadi kunci utama yang membuatnya tetap bahagia di tengah tantangan menjadi ibu baru. Baginya, kehadiran keluarga dan pasangan sangat berarti dalam menjalani fase ini.

"Alhamdulillah, Insya Allah mudah-mudahan nggak ada baby blues, karena aku punya support luar biasa dari keluarga, suami, dan dokter di rumah sakit," ujar Kiky dalam sambungan video call dari RSIA Bunda Jakarta.

Sejak masa kehamilan hingga melahirkan, Kiky selalu berusaha menjaga suasana hatinya agar tetap bahagia. Ia meyakini bahwa kebahagiaan selama menjalani proses ini bisa membantu menjaga kesehatan mentalnya.