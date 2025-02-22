Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |09:10 WIB
Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin
Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin. (Foto: Instagram/@kikysaputrii)
A
A
A

JAKARTA - Komika Kiky Saputri tinggal menghitung hari jelang kelahiran anak pertamanya. Dia mengaku, sudah mempersiapkan semuanya dan memilih untuk melahirkan secara caesar.

Jelang operasi, bintang Lapor Pak! ini harus memastikan tak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya. Karena, perhiasan berbahan logam bisa berpotensi menimbulkan infeksi, luka bakar, dan mengganggu kerja alat rekam jantung.

Mengingat berat badannya naik selama kehamilan, Kiky Saputri kesulitan melepas cincin dari jarinya. “Ini (cincin) sudah enggak bisa dibuka,” keluhnya.

Seperti kebanyakan masyarakat, Kiky pun mendatangi kantor pemadam kebakaran terdekat dan meminta petugas damkar untuk membantunya melepas cincin tersebut. Petugas pun menggunakan gerinda untuk melepas cincin dari jari Kiky.

Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Damkar. Masya Allah, terima kasih ya Pak,” ungkapnya menambahkan.

Kiky Saputri pun membuktikan tren yang terjadi di masyarakat bahwa petugas damkar bisa menjadi solusi dari berbagai masalah. “Benar guys, ternyata tidak sia-sia lapor Damkar,” tuturnya bernada seloroh.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144090/kiky_saputri-gD6d_large.jpg
Kiky Saputri Laporkan Netizen yang Hina Anaknya: Saya Nggak Bisa Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117336/kiky_saputri-XZEf_large.jpg
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116703/kiky_saputri-fkX1_large.jpg
Full Dukungan Suami, Kiky Saputri Yakin Tak Alami Baby Blues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116500/kiky_saputri-hY4R_large.jpg
Kiky Saputri Melahirkan Anak Pertama, Dicky Difie: Selamat Ya, Semoga Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116490/kiky_saputri-D28S_large.jpg
Kiky Saputri Resmi Jadi Ibu, Sambut Kelahiran Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104718/kiky_saputri-PAk3_large.jpg
Hamil 7 Bulan, Kiky Saputri Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Kontraksi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement