Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin

JAKARTA - Komika Kiky Saputri tinggal menghitung hari jelang kelahiran anak pertamanya. Dia mengaku, sudah mempersiapkan semuanya dan memilih untuk melahirkan secara caesar.

Jelang operasi, bintang Lapor Pak! ini harus memastikan tak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya. Karena, perhiasan berbahan logam bisa berpotensi menimbulkan infeksi, luka bakar, dan mengganggu kerja alat rekam jantung.

Mengingat berat badannya naik selama kehamilan, Kiky Saputri kesulitan melepas cincin dari jarinya. “Ini (cincin) sudah enggak bisa dibuka,” keluhnya.

Seperti kebanyakan masyarakat, Kiky pun mendatangi kantor pemadam kebakaran terdekat dan meminta petugas damkar untuk membantunya melepas cincin tersebut. Petugas pun menggunakan gerinda untuk melepas cincin dari jari Kiky.

“Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Damkar. Masya Allah, terima kasih ya Pak,” ungkapnya menambahkan.

Kiky Saputri pun membuktikan tren yang terjadi di masyarakat bahwa petugas damkar bisa menjadi solusi dari berbagai masalah. “Benar guys, ternyata tidak sia-sia lapor Damkar,” tuturnya bernada seloroh.*

(SIS)