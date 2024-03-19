Kiky Saputri Sempat Alami Flek saat Syuting, Sebelum Akhirnya Dikuret

JAKARTA - Kiky Saputri membeberkan cerita dibalik kejadian keguguran calon anak pertama yang menimpanya. Ternyata, sebelum jantung janin dalam kandungannya dinyatakan tak berdetak dan harus menjalani kuretase, Kiky mengaku sempat mengalami flek.

Flek tersebut dialami Kiky Saputri saat berada di rumah dan hendak berangkat syuting. Sayangnya, kala itu istri dari Muhammad Khairi ini tak begitu menggubrisnya dan nekat syuting.

"Aku mau berangkat syuting terus udah ngfelek, tapi ngefleknya sedikit terus aku pikir 'oh mungkin enggak apa-apa kali aku tetep lanjut syuting," ucap Kiky Saputri dalam video di YouTube Kiky Saputri Official.

Dugaan Kiky pun salah, ternyata saat syuting flek tersebut tak berhenti malah semakin parah hingga mengeluarkan darah.

Kiky Saputri sempat alami flek sebelum keguguran (Foto: Instagram/kikysaputrii)

"Pada akhirnya, pada saat syuting berjalan ternyata tambah ngeflek keluar darah cokelat terus keluar darah juga," kenang Kiky Saputri.

Barulah Kiky Saputri dan sang suami pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun janin Kiky tampaknya tidak bisa diselamatkan, sebab detak jantung sang janin sudah hilang.

"Nah pas pulang kerja itu langsung ke rumah sakit buat ngecek ya itulah di situ ternyata detak jantungnya juga berhenti," ucap Kiky Saputri sambil terbata-bata.

Komika 30 tahun itu awalnya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Sehingga ia berkali-kali memeriksakan kondisi kandungannya ke dokter.