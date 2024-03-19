Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Sempat Alami Flek saat Syuting, Sebelum Akhirnya Dikuret

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |13:27 WIB
Kiky Saputri Sempat Alami Flek saat Syuting, Sebelum Akhirnya Dikuret
Kiky Saputri sempat alami flek sebelum keguguran (Foto: Instagram/kikysaputrii)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri membeberkan cerita dibalik kejadian keguguran calon anak pertama yang menimpanya. Ternyata, sebelum jantung janin dalam kandungannya dinyatakan tak berdetak dan harus menjalani kuretase, Kiky mengaku sempat mengalami flek.

Flek tersebut dialami Kiky Saputri saat berada di rumah dan hendak berangkat syuting. Sayangnya, kala itu istri dari Muhammad Khairi ini tak begitu menggubrisnya dan nekat syuting.

"Aku mau berangkat syuting terus udah ngfelek, tapi ngefleknya sedikit terus aku pikir 'oh mungkin enggak apa-apa kali aku tetep lanjut syuting," ucap Kiky Saputri dalam video di YouTube Kiky Saputri Official.

Dugaan Kiky pun salah, ternyata saat syuting flek tersebut tak berhenti malah semakin parah hingga mengeluarkan darah.

Kiky Saputri dan Khairi

Kiky Saputri sempat alami flek sebelum keguguran (Foto: Instagram/kikysaputrii)

"Pada akhirnya, pada saat syuting berjalan ternyata tambah ngeflek keluar darah cokelat terus keluar darah juga," kenang Kiky Saputri.

Barulah Kiky Saputri dan sang suami pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun janin Kiky tampaknya tidak bisa diselamatkan, sebab detak jantung sang janin sudah hilang.

"Nah pas pulang kerja itu langsung ke rumah sakit buat ngecek ya itulah di situ ternyata detak jantungnya juga berhenti," ucap Kiky Saputri sambil terbata-bata.

Komika 30 tahun itu awalnya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Sehingga ia berkali-kali memeriksakan kondisi kandungannya ke dokter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144090/kiky_saputri-gD6d_large.jpg
Kiky Saputri Laporkan Netizen yang Hina Anaknya: Saya Nggak Bisa Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117336/kiky_saputri-XZEf_large.jpg
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116703/kiky_saputri-fkX1_large.jpg
Full Dukungan Suami, Kiky Saputri Yakin Tak Alami Baby Blues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116500/kiky_saputri-hY4R_large.jpg
Kiky Saputri Melahirkan Anak Pertama, Dicky Difie: Selamat Ya, Semoga Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116490/kiky_saputri-D28S_large.jpg
Kiky Saputri Resmi Jadi Ibu, Sambut Kelahiran Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116266/kiky_saputri-5nfq_large.jpg
Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement