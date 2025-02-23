Kiky Saputri Melahirkan Anak Pertama, Dicky Difie: Selamat Ya, Semoga Sehat

JAKARTA – Kabar bahagia tentang kelahiran anak pertama Kiky Saputri disambut dengan antusias oleh banyak orang, termasuk rekan-rekan sesama artis dan netizen. Salah satu yang turut memberikan respons hangat adalah komika Dicky Difie, yang ikut berbahagia atas kelahiran putri pertama Kiky.

Momen spesial ini terjadi pada 20 Februari 2025, saat Kiky resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan sempurna, menambah kebahagiaan dalam rumah tangganya bersama sang suami, Muhammad Khairi.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kiky membagikan momen penuh haru saat menyambut kelahiran buah hatinya. Dalam unggahan tersebut, dia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas hadirnya Baby Kayya di dunia. Video yang diunggah memperlihatkan detik-detik emosional proses persalinan hingga momen pertama Kiky melihat bayinya, menciptakan kehangatan yang menyentuh hati banyak orang.

"Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Maya Allah.. Telah lahir putri kami tercantik dan tercinta tanggal 20 Februari 2025, pukul 10.21 Selamat datang Baby "Kayya"," tulis Kiky Saputri dikutip Okezone.com dalam media sosial Instagramnya, Minggu (23/2/2025).

Dalam video yang dibagikan, terlihat momen haru ketika suami Kiky Saputri, Muhammad Khairi, setia menemani sang istri sejak memasuki ruang persalinan hingga buah hati mereka lahir ke dunia.

Khairi tak henti-hentinya berdoa dan memberikan dukungan penuh kepada Kiky. Air mata bahagia pun jatuh dari mata sang komika saat pertama kali mendengar tangisan putri kecilnya.