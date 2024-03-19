Kiky Saputri Diminta Berhenti Roasting Usai Keguguran

JAKARTA - Komika Kiky Saputri harus kehilangan calon anak pertamanya. Istri Muhammad Khairi itu mengalami keguguran di usia 10 minggu kehamilan.

"Jadi, usia kehamilan tuh sampai hari ini 3,5 bulan seharusnya. Tapi, takdir Allah menentukan kita harus berpisah dengan bayi aku di usia kehamilan 2,5 bulan atau 10 Minggu ya 1 bulan lalu," kata Kiky Saputri dalam YouTube pribadinya.

Potongan video klarifikasi Kiky Saputri soal keguguran pun dibagikan ulang oleh akun Instagram @rumpi_gosip.

Sayangnya, di tengah duka itu netizen malah menyangkut pautkan dengan roasting, jadi salah satu penyebab Kiky Saputri keguguran.

Seperti diketahui Kiky Saputri memang kerap melakukan teknik roasting dalam stand up comedy.

