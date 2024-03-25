Sinopsis Film Bullet Head

JAKARTA - Sinopsis film Bullet Head akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bullet Head yang juga dikenal sebagai Unchained adalah sebuah film thriller kejahatan Amerika-Bulgaria tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Paul Solet.

Film ini dibintangi oleh Adrien Brody, Antonio Banderas, dan John Malkovich. Film ini mendapat rating rata-rata 6,1/10 di Rotten Tomatoes, berdasarkan 18 ulasan.

Sinopsis Film Bullet Head

Adegan kilas balik terjadi dari Perro de Presa Canario, sebuah mastiff besar, dari sebuah arena tarung anjing, serta pemiliknya Blue, yang telah menyiksa anjing tersebut untuk membuatnya bertarung. Meskipun tumbuh besar dan melawan beberapa lawan anjing dalam pertandingan tunggal, anjing itu mengalami cedera, dan Blue menginstruksikan penangan untuk membunuhnya.

Setelah perampokan yang gagal, sopir mobil pelarian dari kru empat orang tersebut diduga ditembak karena ada tiga lubang peluru yang terlihat di jendela sisi pengemudi. Mobil pelarian terlihat tak terkendali dan kemudian menabrak sebuah gudang terbengkalai, dengan sopir tersebut terbunuh, kepala resting pada setir. Tiga penjahat lainnya, Stacy, Walker, dan Gage berlindung di gudang tersebut. Stacy menghubungi sopir lain, tetapi mereka tidak akan dijemput sampai panas reda keesokan harinya. Sementara Stacy dan Walker membahas cara membuka brankas yang dicuri, Gage sedang mengalami withdraw dari opiat dan putus asa untuk menyuntikkan diri.

Gage terungkap telah merusak perampokan ketika dia meninggalkan posnya untuk mencuri obat dari apotek. Saat mereka menunggu pagi tiba, Stacy memikirkan pacarnya Grace yang meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu, namun memintanya untuk bergabung dengannya. Stacy enggan meninggalkan kehidupan kejahatannya. Walker menceritakan kepada Stacy sebuah kisah dari masa muda; sebuah perampokan yang gagal membawanya mencuri sejumlah ikan dari toko hewan sebagai hadiah untuk putrinya. Namun, semua ikan air tawar mati dalam air asin, tetapi ikan air asin selamat.

Di dalam ruang ganti, Gage menemukan obat-obatan, alat medis, dan testosteron. Kemudian dia menemukan mayat yang menangani anjing, dan monster anjing itu sendiri berdiri di atas mayat tersebut. Anjing tersebut mengejar ketiga pria itu tetapi mereka berhasil menangkapnya di dalam ruang ganti. Gage menjatuhkan tasnya yang berisi obat farmasi saat keluar. Seorang yang menangani anjing polisi tiba di tempat kejadian untuk mencari bangunan kosong itu, diikuti oleh mobil patroli dengan dua petugas lainnya.

Mastiff itu menyelinap pada petugas, tetapi tidak menyerangnya ketika petugas itu menunjukkan kasih sayang pada anjing K9-nya. Polisi pergi tanpa mendeteksi para penjahat. Stacy dan Walker berbagi pendapat mereka tentang anjing, dengan Stacy menceritakan kisah bagaimana dia menjadi orang yang suka anjing setelah dia membeli seekor pudel untuk mengendus truffle untuk sebuah perampokan. Dia tertangkap oleh penjaga keamanan, tetapi penjaga itu takut pada anjing dan lari menjauh.

Gage menyelinap kembali ke ruang ganti di mana dia menyuntikkan heroin. Setelah dia tenang, Gage memukul pintu yang dibarricade agar kedua orang lainnya membukanya. Anjing itu menyerang Gage secara rahasia dan dilepaskan dari ruang ganti. Tangan Gage terluka dan Walker terluka jatuh melalui beberapa perancah. Setelah kejar-kejaran singkat, para pria itu membarricade diri mereka di ruang ganti, tetapi anjing masuk melalui lubang di dinding. Para pria itu berhasil masuk ke kantor belakang dan mengunci anjing di luar. Saat membahas apakah mereka orang yang suka anjing atau tidak, Gage menceritakan kisah anjing yang dia selamatkan ketika dia masih kecil. Ayah Gage tidak bisa memberi makan anjing tersebut, dan karena Gage mencuri makanan untuk anjing itu, ayahnya membunuhnya di depannya. Saat mencari kantor, Stacy dan Walker menemukan sebuah ruangan belakang yang penuh dengan kemenangan tarung anjing, setidaknya dua kali lipat dari perkiraan mereka di brankas. Mereka membungkus uang tunai itu dan kembali ke Gage, tetapi Gage telah menyuntikkan obat lagi dan meninggal karena overdosis.

