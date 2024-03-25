Gen Z vs Boomers: di Balik Adegan Aming dan Sang Anak di Series Pay Later

JAKARTA - Komedian Aming mengungkapkan lebih dalam perannya sebagai Tanto dalam series terbaru Vision+, Pay Later. Tanto digambarkan sebagai pria generasi boomers yang kaku dan tegas.

Karakter ini memiliki anak perempuan yang sudah memasuki usia remaja. Perbedaan generasi tersebut, membuat ayah dan anak ini sering terlibat konflik. Namun sebagai ayah, Tanto mengusahakan yang terbaik untuk putrinya.

“Momen paling memorable selama syuting Pay Later banyak sih ya. Apalagi saat aku harus berkonflik sama anak sendiri. Yang pasti, series ini akan menarik banget. Jadi layak untuk ditunggu,” ujar sang komedian.

Serial Pay Later bercerita tentang Tika, perempuan muda yang hobi berbelanja online menggunakan sistem pembayaran paylater. Ketika dia dipecat dari pekerjaannya, Tika tak mampu membayar utang pinjolnya.