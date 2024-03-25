Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dhawiya Zaida Ungkap Kejadian Unik saat Syuting Arab Maklum 2 di Bali

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:30 WIB
Dhawiya Zaida Ungkap Kejadian Unik saat Syuting <i>Arab Maklum 2</i> di Bali
Dhawiya Zaida ungkap kejadian unik saat syuting Arab Maklum 2 di Bali. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Dhawiya Zaida mengungkapkan cerita unik di balik proses syuting series Arab Maklum 2 di Bali. Dia mengaku, ada beberapa kejadian tak terduga yang membuat para cast harus menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. 

“Kebetulan, syuting terakhir kita itu lokasinya jauh banget. Jadi kami enggak bisa kemana-mana. Enggak bisa pesan (makanan) apa-apa juga. Jadi lebih banyak bengongnya. Untung masih ada swalayan, jadi ada camilan,” ujarnya.

Meski begitu, namun Dhawiya dan tim produksi Arab Maklum 2 tetap menikmati proses syuting. “Harapannya, series ini bisa diterima dengan baik dan lebih banyak penontonnya dibandingkan season pertama,” ungkapnya lagi. 

Serial Arab Maklum 2 berkisah tentang keluarga Arab yang berusaha memegang teguh budaya mereka saat liburan di Bali. Anda dapat menonton series ini di Vision+, mulai April mendatang.

Dhawiya Zaida ungkap kejadian unik saat syuting Arab Maklum 2 di Bali. (Foto: Vision+)

Sebelum tayang, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Ikuti juga akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement