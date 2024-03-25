Dhawiya Zaida Ungkap Kejadian Unik saat Syuting Arab Maklum 2 di Bali

JAKARTA - Dhawiya Zaida mengungkapkan cerita unik di balik proses syuting series Arab Maklum 2 di Bali. Dia mengaku, ada beberapa kejadian tak terduga yang membuat para cast harus menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat.

“Kebetulan, syuting terakhir kita itu lokasinya jauh banget. Jadi kami enggak bisa kemana-mana. Enggak bisa pesan (makanan) apa-apa juga. Jadi lebih banyak bengongnya. Untung masih ada swalayan, jadi ada camilan,” ujarnya.

Meski begitu, namun Dhawiya dan tim produksi Arab Maklum 2 tetap menikmati proses syuting. “Harapannya, series ini bisa diterima dengan baik dan lebih banyak penontonnya dibandingkan season pertama,” ungkapnya lagi.

Serial Arab Maklum 2 berkisah tentang keluarga Arab yang berusaha memegang teguh budaya mereka saat liburan di Bali. Anda dapat menonton series ini di Vision+, mulai April mendatang.

