Rachel Patricia Ungkap Tantangan Syuting Arab Maklum 2 di Bali

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |04:30 WIB
Rachel Patricia Ungkap Tantangan Syuting <i>Arab Maklum 2</i> di Bali
Rachel Patricia ungkap tantangan syuting Arab Maklum 2 di Bali. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Rachel Patricia mengungkapkan tantangan saat syuting Arab Maklum 2 di Bali. Salah satunya, momen syuting di sebuah villa yang jauh dari pusat kota.

“Jadi, kami syuting di sebuah villa yang lokasinya jauh banget (dari pusat kota). Kami stay di sana selama seminggu karena memang syuting terbanyak kami di sana,” ungkap Rachel kepada tim Vision+.

Rachel Patricia juga mengaku, tak perlu pertimbangan lama ketika ditawari untuk kembali berperan sebagai Syakila dalam sekuel Arab Maklum. Alasannya, karena dia sudah cukup dekat dengan pemain lain.

“Karena sudah kenal juga kan sama semua pemainnya. Walau ada pemain baru di season 2 ini, tapi mereka seru semua,” katanya saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat.

