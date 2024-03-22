Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lia Waode Jadi Pemilik Villa Kocak dalam Series Vision+ Arab Maklum 2

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:58 WIB
Lia Waode Jadi Pemilik Villa Kocak dalam Series Vision+ <i>Arab Maklum 2</i>
Lia Waode jadi pemilik villa kocak dalam series Arab Maklum 2. (Foto: Instagram/@liawaode)
A
A
A

JAKARTA - Lia Waode menjadi salah satu aktris yang terlibat dalam series Vision+, Arab Maklum 2. Dia dipercaya menghidupkan karakter Meira, pemilik villa yang ditinggali keluarga Abah Mahmud selama di Bali. 

Sang aktris dikenal dengan aktingnya yang natural. Karena itu, dia diprediksi akan mampu melakoni peran Meira yang digambarkan sebagai perempuan lucu yang tingkahnya mampu mengocok perut penonton.

Lia Waode akan beradu akting dengan sederet pemeran lama series ini, seperti Usama Harbatah, Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Aci Resti, Martin Anugrah, Avi Basalamah, dan Kinaryosih. 

Selain Lia Waode, series Arab Maklum 2 juga akan diramaikan para pemain baru, seperti Edric Tjandra, Patricia Gouw, Rully Fiss, hingga komika Ananta Rispo. Kisahnya tentang momen liburan keluarga Abah Mahmud di Bali. 

Lia Waode jadi pemilik villa kocak dalam series Vison+ Arab Maklum. (Foto: MNC Media)

Karena itu jangan lewatkan series Arab Maklum 2 yang akan tayang di Vision+, bulan depan. Sebelum itu, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id

Ikuti informasi terkini tentang Vision+ lewat akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, silakan hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. ision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

