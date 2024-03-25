Advertisement
HOT GOSSIP

Kakak Ria Ricis Diakui Pihak Teuku Ryan Masih Upayakan Adiknya Bisa Rujuk

Selvianus , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |15:00 WIB
Kakak Ria Ricis Diakui Pihak Teuku Ryan Masih Upayakan Adiknya Bisa Rujuk
Kakak Ria Ricis disebut masih berharap adiknya dan Teuku Ryan rujuk (Foto: Instagram/riaricis1795)
JAKARTA - Sidang cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri sebagai saksi. Rupanya, kehadiran dua kakak kandung Ria Ricis diakui kuasa hukum Teuku Ryan, membawa arah yang positif bagi mereka.

Menurutnya, saksi-saksi dihadirkan Ricis mengetahui betul perjalanan rumah tangga kliennya selama 4 tahun.

"Untuk Mbak Oki, Shindy ini orang yang berperan penting untuk Teuku Ryan dan Ricis, karena beliau sangat membantu mengkomunikasikan bagaimana Teuku Ryan dan Ricis ini bisa kembali," kata Dedi Rizal Armidi usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (25/3/2024).

Lebih lanjut, Dedi sendiri mengaku respect terhadap kehadiran Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri di persidangan. Bahkan selama persidangan berlangsung, kesaksian Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri berjalan cukup lancar dan tidak ada bantahan apapun mengenai masalah tersebut.

Ria Ricis dan Teuku Ryan

Kakak Ria Ricis disebut masih berharap adiknya dan Teuku Ryan rujuk (Foto: Instagram/riaricis1795)

"Beliau mengupayakan itu agar adik-adiknya bisa bersatu lagi dan itu kami sangat respek. Sedangkan Mbak Cindy sih hanya spesifik beberapa hal tapi saya nggak ungkap kesini, beliau menyampaikan dengan apa adanya dan kami juga bisa menerima jadi tidak ada hal yang perlu dibantah," jelas Dedi.

Sementara itu, sidang cerai Ricis dan Ryan berikutnya akan digelar pekan depan, tepatnya pada 1 April 2024. Dalam sidang tersebut, giliran Ryan yang akan menghadirkan saksi terkait rumah tangganya bersama Ricis.

Rencananya dalam sidang tersebut Ryan akan menghadirkan 2-4 orang saksi. Bahkan Ryan pun akan menghadirkan ayah kandungnya sendiri.

