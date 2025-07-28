Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian

JAKARTA - Ria Ricis menghabiskan dana senilai Rp1 miliar untuk menggelar pesta ulang tahun bersama putrinya, Cut Raifa Aramoana, di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada 27 Juli 2025.

Ricis mengangkat tema Nusantara dalam pesta ulang tahun tersebut. Dia menilai, tak ada yang lebih indah dan patut dibanggakan selain Tanah Air sendiri.

“Tema pesta ini adalah Tada! 30 Cerita, 3 Asa, Satu Jiwa. Jadi, 30 itu kan usiaku, 3 umur Moana, dan satu itu adalah kita berdua. Perayaan ulang tahun aku dan Moana dijadikan satu,” ujarnya.

Mantan istri Teuku Ryan itu pun mengungkapkan alasannya menggelar pesta ulang tahun senilai Rp1 miliar. Dia ingin, pesta itu menjadi ajang silaturahmi untuk keluarga, kerabat, dan para sahabat.

“Itu karena aku kan jarang ketemu ya sama orang-orang karena sibuk kerja, Jadi setahun sekali pengin mengumpulkan orang-orang di satu tempat yang insyaAllah Allah diberkahi,” tuturnya.

Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar untuk Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

Untuk mewujudkan pesta ulang tahun tersebut, YouTuber 30 tahun itu mengaku, sudah cukup lama menabung. Dia ingin, pesta itu tak hanya menjadi sumber kebahagiaan baginya dan sang anak namun juga tamu yang hadir.

Pesta ulang tahun Ria Ricis dan Moana turut dimeriahkan sejumlah pesohor, dari Ustadz Solmed, Rossa, Faris Adam, hingga sejumlah pesulap profesional.*

(SIS)