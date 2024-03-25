Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Saksi Sidang Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri Irit Bicara

Selvianus , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |12:40 WIB
Jadi Saksi Sidang Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri Irit Bicara
Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri irit bicara usai jadi saksi sidang cerai Ria Ricis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Oki Setiana Dewi irit bicara usai memberikan kesaksian dalam sidang perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Oki Setiana Dewi enggan memberikan komentar apapun mengenai jalannya persidangan berlangsung sekitar setengah jam tersebut.

"Baik-baik saja semuanya, lancar," ucap Oki Setiana Dewi usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (25/3/2024).

Jadi Saksi Sidang Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri Irit Bicara

Meskipun memilih tak berkomentar, Oki Setiana Dewi hanya meminta doa terbaik untuk rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan kini berada diujung tanduk.

Saat ini, persidangan memasuki tahap pembuktian ketika sebelumnya, Ricis dan Teuku Ryan tak menemui kata damai dalam sidang mediasi.

"Doain aja semuanya baik-baik saja," kata Oki Setiana Dewi sembari meninggalkan awak media.

Sementara itu Shindy Putri juga tak memberikan komentar apapun soal jalanannya persidangan. Meskipun awak media telah berusaha mencecar sejumlah pertanyaan, terkait perceraian Ricis dan Teuku Ryan.

"Semuanya di dalam berjalan lancar, kondusif doain aja yang terbaik ya," pungkas Shindy Putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
