Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Diduga Sindir Keluarga Teuku Ryan Usai Posting Ulang Video Jessica Mila Lahiran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |20:05 WIB
Ria Ricis Diduga Sindir Keluarga Teuku Ryan Usai Posting Ulang Video Jessica Mila Lahiran
Ria Ricis diduga sindir keluarga Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis diduga curhat colongan di media sosial. Kali ini, adik dari Oki Setiana Dewi itu diduga menyindir halus keluarga Teuku Ryan.

Dugaan bahwa Ricis melayangkan sindiran berawal dari dirinya yang memposting ulang video Jessica Mila lahiran. Dalam video tersebut, bintang film Imperfect itu tampak melahirkan ditemani oleh keluarga besar Yakup Hasibuan, mulai dari mertua hingga para ipar.

Bahkan dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @nona.eni, Jessica Mila tampak begitu disayang oleh keluarga suaminya.

"Gimana rasanya dicintai keluarga suami secara ugal-ugalan Jes," bunyi tulisan di video yang diunggah ulang Ria Ricis ke TikTok pribadinya.

Jessica Mila

Ria Ricis diduga sindir keluarga Teuku Ryan (Foto: TikTok/@nona.eni)


Netizen yang menyadari itu pun yakin bahwa Ria Ricis memang menyindir Teuku Ryan dan keluarganya. Sebab saat melahirkan Moana, Ria Ricis tak ditemani keluarga suami.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement