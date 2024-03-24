Ria Ricis Diduga Sindir Keluarga Teuku Ryan Usai Posting Ulang Video Jessica Mila Lahiran

JAKARTA - Ria Ricis diduga curhat colongan di media sosial. Kali ini, adik dari Oki Setiana Dewi itu diduga menyindir halus keluarga Teuku Ryan.

Dugaan bahwa Ricis melayangkan sindiran berawal dari dirinya yang memposting ulang video Jessica Mila lahiran. Dalam video tersebut, bintang film Imperfect itu tampak melahirkan ditemani oleh keluarga besar Yakup Hasibuan, mulai dari mertua hingga para ipar.

Bahkan dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @nona.eni, Jessica Mila tampak begitu disayang oleh keluarga suaminya.

"Gimana rasanya dicintai keluarga suami secara ugal-ugalan Jes," bunyi tulisan di video yang diunggah ulang Ria Ricis ke TikTok pribadinya.

Ria Ricis diduga sindir keluarga Teuku Ryan (Foto: TikTok/@nona.eni)





Netizen yang menyadari itu pun yakin bahwa Ria Ricis memang menyindir Teuku Ryan dan keluarganya. Sebab saat melahirkan Moana, Ria Ricis tak ditemani keluarga suami.