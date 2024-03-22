Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hotel Artemis, RS Khusus Kriminal Tingkat Atas

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |07:01 WIB
Sinopsis Film Hotel Artemis (Film: ist)
Sinopsis Film Hotel Artemis (Film: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Hotel Artemis akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hotel Artemis adalah sebuah film aksi thriller kejahatan tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh Drew Pearce, dalam debut penyutradaraan film fiturnya.

Film ini dibintangi oleh Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Charlie Day, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Dave Bautista, dan Zachary Quinto. Alur ceritanya mengikuti Jean Thomas, seorang perawat yang menjalankan rumah sakit rahasia untuk para penjahat di Los Angeles masa depan. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada 8 Juni 2018.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan rating persetujuan sebesar 58% berdasarkan 179 ulasan, dengan rating rata-rata 5.8/10.

Sinopsis Film Hotel Artemis

Pada 21 Juni 2028, kerusuhan terjadi di Los Angeles terkait privatisasi air kota. Memanfaatkan kekacauan tersebut, penjahat profesional Sherman mencoba perampokan bank yang menyebabkan setengah timnya tewas dan saudaranya Lev serta satu anggota lainnya terluka parah. Selama perampokan, Lev mengambil pena mewah dari seorang pelanggan bank yang berpakaian rapi (di antara tukang kebun dan pembantu) yang mengatakan kepada Lev bahwa dia membuat kesalahan besar.

Sinopsis Film Hotel Artemis, RS Khusus Kriminal Tingkat Atas

Mereka melarikan diri ke Hotel Artemis terdekat, sebuah rumah sakit bawah tanah yang didanai oleh klien-kliennya yang merupakan penjahat, yang dijalankan oleh Jean "The Nurse" Thomas. Terkurung di dalam hotel selama 22 tahun karena agorafobia yang parah dan duka atas kematian putranya, Beau, Thomas mematuhi seperangkat aturan ketat untuk rumah sakit itu, termasuk "Tidak ada senjata", "Tidak ada non-anggota", dan "Tidak membunuh tamu lain".

Sherman dan Lev diterima masuk sementara anggota lainnya diusir paksa oleh pelayan Thomas, Everest. Lev, dengan nama kode "Honolulu", menjalani perawatan canggih hotel tersebut, termasuk operasi yang dibantu robot dan organ transplantasi yang dicetak 3D. Thomas menunjukkan bukti kepada Sherman bahwa saudaranya Lev adalah pecandu narkoba.

Sherman bertemu dengan tamu-tamu lain di hotel: "Acapulco", seorang pedagang senjata yang menyebalkan, dan "Nice", seorang pembunuh internasional dan kenalan lama. Saat kerusuhan semakin mendekat, Thomas mendapat kabar bahwa raja kejahatan terkenal Orian "The Wolfking" Franklin, yang juga pemilik Artemis, sedang dalam perjalanan dengan Kode Merah. Persiapan Thomas menjadi rumit dengan kedatangan seorang perwira polisi terluka bernama Morgan, teman masa kecil almarhum putra Thomas, yang memohon bantuan. Melawan peringatan Everest dan aturan Thomas sendiri, mereka menerima Morgan.

Halaman:
1 2
1 2
