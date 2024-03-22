Sinopsis Film Conspiracy Theory

JAKARTA - Sinopsis film Conspiracy Theory akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Conspiracy Theory adalah sebuah film aksi politik-thriller Amerika Serikat tahun 1997 yang disutradarai oleh Richard Donner.

Dibintangi oleh Mel Gibson, Julia Roberts, dan Patrick Stewart, film ini menceritakan seorang sopir taksi eksentrik yang percaya bahwa banyak peristiwa dunia dipicu oleh konspirasi pemerintah, dan seorang pengacara Departemen Kehakiman yang terlibat dalam hidupnya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi skor film ini sebesar 57% berdasarkan ulasan dari 44 kritikus.

Jerry Fletcher, seorang sopir taksi di New York City yang juga seorang teoris konspirasi, terus-menerus mengemukakan ide-idenya kepada Alice Sutton, seorang pengacara di Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dia menghormatinya karena dia pernah menyelamatkannya dari perampokan, namun tidak menyadari bahwa dia diam-diam memata-matainya di rumahnya. Pekerjaannya sendiri adalah untuk memecahkan misteri pembunuhan ayahnya.

Melihat aktivitas mencurigakan di mana-mana, Jerry mengidentifikasi beberapa pria sebagai pekerja CIA, mengikuti mereka masuk ke sebuah gedung, dan ditangkap. Interogator menyuntikkan LSD ke Jerry dan menginterogasinya dengan menggunakan penyiksaan. Jerry mengalami halusinasi mengerikan dan kilas balik, panik, dan berhasil melarikan diri dengan menaklukkan interogator tersebut dengan menggigit hidungnya dan menendangnya.

Kemudian, setelah ditangkap lagi, Jerry terikat dengan borgol di tempat tidur rumah sakit dan dipaksa untuk tidur karena efek obat. Alice datang berkunjung, dan Jerry meyakinkannya untuk menukar kartu rekam medisnya dengan penjahat di tempat tidur sebelah atau dia akan mati sebelum pagi hari. Ketika Alice kembali keesokan harinya, penjahat tersebut sudah mati, diduga karena serangan jantung. CIA, FBI, dan agensi lainnya berada di sana, dipimpin oleh psikiater CIA Dr. Jonas, yang hidungnya dibalut perban.

Sementara itu, Jerry memalsukan serangan jantung dan, dengan bantuan Alice, melarikan diri lagi. Sementara Alice dan Agen FBI Lowry sedang memeriksa barang-barang pribadi Jerry, CIA tiba dan menyita segalanya. Dia menolak tawaran Lowry untuk bekerja sama, dan kembali ke mobilnya untuk menemukan Jerry bersembunyi di kursi belakang. Mereka meninggalkan rumah sakit dan, dalam perjalanan ke apartemen Jerry, Jerry menjelaskan bahwa seseorang kemungkinan mengikutinya.

Mencoba menghindari kejar-kejaran mobil, Alice berganti jalur dan berhenti, menemukan bahwa orang tersebut adalah Lowry, dia meyakinkannya untuk meninggalkannya sampai dia memiliki lebih banyak informasi untuk diberikan padanya dan dia pergi. Mereka masuk ke apartemen Jerry yang sangat aman, di mana dia memberitahunya tentang buletin konspirasi yang dia produksi.

Saat Alice sudah memutuskan bahwa Jerry gila, tim SWAT masuk. Jerry membakar semua barangnya dan mereka meninggalkan tempat melalui pintu keluar rahasia yang rumit miliknya. Di ruangan di bawah, ada lukisan mural besar di dinding, yang menampilkan baik Alice di atas kudanya maupun tiga cerobong asap Pembangkit Listrik Ravenswood.

Ketika apartemen Jerry terbakar, Jerry dan Alice melarikan diri, dengan Jerry menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk menghindari kecurigaan. Mereka pergi ke apartemen Alice, di mana Jerry secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia telah memata-matai Alice. Mendengar hal ini, Alice mengusirnya.

Di jalan di bawah, Jerry menghadapi Lowry dan rekannya yang sedang mengintai tempatnya, dan dia memperingatkan mereka dengan pistol untuk tidak menyakiti Alice. Setelah diikuti hingga ke toko buku, Jerry melihat agen-agen yang turun dari helikopter hitam dan bersembunyi di sebuah teater, melarikan diri dengan menyebabkan kepanikan dengan mengatakan, "Bom!"

Alice menelepon setiap orang di daftar kirim Jerry dan mengetahui bahwa semuanya baru-baru ini meninggal, kecuali satu orang. Jerry menggunakan tipu daya untuk mengeluarkannya dari kantor, dan kemudian melumpuhkan agen-agen yang memata-matainya. Selama melarikan diri mereka, dia memberitahunya bahwa dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, lalu melarikan diri dengan kereta bawah tanah saat dia mengabaikan perasaannya.

Dia pergi untuk melihat orang terakhir yang masih hidup di daftar kirimannya dan mengetahui bahwa itu adalah Jonas. Dia memberitahunya bahwa Jerry dicuci otak menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Dr. Jonas untuk menjadi seorang pembunuh dan diculik oleh pihak lain, yang hanya bisa diidentifikasi oleh Jerry. Dia juga mengklaim bahwa Jerry membunuh ayahnya. Dia setuju untuk membantu mencari Jerry, yang mengirimkan pesan kepadanya untuk bertemu dengannya.

