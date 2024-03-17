Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Pacaran dengan Happy Asmara, Penampilan Gilga Sahid Disebut Mirip Jamet

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:05 WIB
Diduga Pacaran dengan Happy Asmara, Penampilan Gilga Sahid Disebut Mirip Jamet
Gilga Sahid disebut mirip jamet, usai diduga pacaran dengan Happy Asmara (Foto: Instagram/gilgasahidh)
A
A
A

JAKARTA - Happy Asmara dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan penyanyi Gilga Sahid. Pasalnya, baru-baru ini Gilga sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Happy di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Gilga dan Happy Asmara berpose seperti duduk di atas sebuah sofa. Bahkan kedua penyanyi itu tersenyum melihat ke arah kamera, Gilda yang mengenakan baju motif garis putih abu-abu. Sementara Happy mengenakan baju lengan panjang berwarna cream dan rambutnya terurai.

"Dua tiga katak melompat, Siapa cepat dia dapat," tulis Gilga Sahid di Instagram @gilgashidh, yang dibagikan ulang oleh akun @lambe_danu.

Sementara itu, kabar kedekatan mereka muncul setelah keduanya hadir bersama di sebuah kesempatan. Setelah ramai dikabarkan tengah berpacaran, Gilga pun mengunggah foto mesra dengan Happy ke Instagram story pribadinya.

Happy Asmara dan Gilga Sahid

Gilga Sahid disebut mirip jamet, usai diduga pacaran dengan Happy Asmara (Foto: Instagram)


Sayangnya, sampai saat ini belum ada konfirmasi baik dari Happy Asmara ataupun Gilga Sahid yang membenarkan bahwa mereka pacaran.

Namun, alih-alih menjawab kabar pacarannya dengan Gilga Sahid, Happy Asmara justru mengaku sudah memiliki calon suami.

"Bukan pacar, calon suami. Stay private, enggak dikasih unjuk ke siapa-siapa," ujar Happy Asmara saat ditemui di kawasan Cawang beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
