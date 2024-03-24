Mengenal Riccie Nick, Playboy yang Ingin Punya 100 Pacar

JAKARTA - Richie Nick Jonatan alias Riccie Nick merupkan seorang influencer muda yang memiliki kekayaan miliaran. Sebab, investasi aset kripto yang ia jalani membawanya menjadi seorang miliarder di usia muda.

Pria yang akrab disapa Riccie ini diketahui berasal dari Medan, Sumatera Utara. Lahir pada 10 Juni 2001, Riccie dikenal publik dengan karakter gaya rambut 'landak' dan gaya hidup yang glamor.

"Orang biasa mengenal gue sebagai public figure dan Starboy. Saat ini gue punya 9,1 juta followers di TikTok, 2,1 juta followers di Instagram, dan 1,7 juta subscribers di YouTube," ujar Riccie, baru-baru ini.

Sebelum menuai kesuksesan seperti saat ini, pria 23 tahun tersebut hanyalah seorang pemuda bisa. Meski pernah mendapat beasiswa untuk kuliah, nyatanya Riccie juga sempat merasakan hidup sulit, sampai rela bekerja sebagai seorang cleaning service demi bertahan hidup.

Riccie Nick ingin punya 100 pacar (Foto: Ist)

"Dulu Sempat dapat beasiswa dan kuliah di Western Sydney University, Australia tapi tidak diselesaikan karena Covid-19. Pernah juga sampai kerja di restoran cuci piring, nyapu, bahkan duit di rekening pernah nyentuh Rp 20.000 sampai harus tinggal bermalaman di stasiun," paparnya.

Kendati begitu, kehidupan Riccie kini sudah berbanding terbalik 180 derajat. Ia bahkan cukup sukses menjalani investasi aset kripto, hingga mampu menyenangkan dirinya sendiri.

Menariknya, Riccie kerap memamerkan pacar-pacar baru dalam kontennya. Ia pun tak segan untuk mentraktir ataupun membelikan kekasih ya barang mahal atau sekedar makan malam mewah di restoran ternama.

"Tujuan hidupku adalah pengin menjadi anak muda sukses, hebat, dan punya 100 pacar!" canda Riccie.

Belakangan, Riccie dikenal sebagai Raja iPhone lantaran kerap bagi-bagi handphone tipe terbaru ke para followersnya. Bahkan ia pun membagikan gadget tersebut secara cuma-cuma pada para followers yang ia temui secara acak.