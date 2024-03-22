Influencer Game Mario Mamahit, Ingin Punya Tim Konten Seperti Raffi Ahmad dan Baim Wong

Mario Mamahit ingin memiliki tim konten seperti Raffi Ahmad dan Baim Wong (Foto: Instagram)

JAKARTA - Mario Mamahit merupakan seorang konten kreator gaming di media sosial Tiktok. Ia bahkan mulai fokus pada kariernya sembari berusaha untuk membentuk tim konten.

Sebagai konten kreator, Mario mengaku memiliki idola yang keberhasilannya patut untuk dia contoh, yakni Raffi Ahmad dan Baim Wong. Bukan tanpa sebab, pasalnya kedua artis kenamaan Indonesia tersebut sudah memiliki tim produksi konten sendiri, yang menjadi salah satu mimpi Mario.

Tujuannya sederhana, pria kelahiran Bekasi, 20 Mei 2002 itu ingin bisa terus konsisten dan produktif menggarap konten-konten tentang game.

"Gua pengen punya team produksi sendiri yang besar seperti Baim Wong, Raffi Ahmad, dan konten kreator lain," ujar Mario Mamahit.

"Agar bisa lebih produktif dan menjajah di semua platform gak cuma di Tiktok aja seperti saat ini," sambungnya.

Mario sendiri mengawali kariernya tidak dengan cara yang mudah. Berawal dari berkarier sebagai gamers di YouTube dan mendapatkan cibiran, pria 21 tahun ini terus berusaha hingga bisa mendapat akses sebagai seorang streamer di Facebook.

Hal itu tentunya mampu ia raih lantaran konsisten dengan pencapaian dan mimpinya.

"Mulai berkarir dari Youtube tahun 2016 pada saat kelas 2 SMP dengan konten game dan tutorial, pada saat itu juga banyak dapat cemooh dari teman-teman," ungkap Mario.

"Singkat cerita, di tahun 2018 gua mulai bermain game Free Fire dan mulai karir gua menjadi streamer di Facebook, itu gua menjadi streamer resmi Facebook dan dikontrak," jelasnya.

Setelah habis kontrak sebagai streamer resmi Facebook, Mario pun kembali memulai kariernya sebagai profesional player di esport. Bahkan ia mendapatkan julukan Sipit Gaming, meski tak berjalan lama. Hingga saat ini, ia pun memilih untuk fokus pada kariernya sebagai konten kreator gaming di Tiktok.