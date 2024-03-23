JAKARTA - MNCTV menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan episode Betrayer BIMA S Season 2, pada 24 Maret 2024, pukul 07.15 WIB. Berikut bocoran episodenya.
Satria dan teman-temannya mengelilingi Lucy yang terbaring kritis dan mendapat perawatan intensif dari Prof. T. Salah satu staf keamanan kemudian memanggil Satria untuk membahas strategi perang besok.
Dalam perjalanan menuju ruang kerja Roph, Ve merasa ada yang mencurigakan dan mulai membuntuti Claw. Kisah lengkap episode Betrayer BIMA S Season 2 Part 3 bisa ditonton di MNCTV, pada 24 Maret 2024, pukul 07.15 WIB.
Animasi BIMA S bercerita tentang petualangan Satria dan para sahabat dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix. Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, program animasi ini tayang perdana pada 2020.