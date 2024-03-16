Episode Terbaru Bima S Season 2 Part 3 A Beast Unleashed di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 07.00 WIB di MNCTV. Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

PROF. T yang berada dalam perawatan berhasil siuman. SATRIA dan VE juga saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Pada momen berkumpul itu, SATRIA memberitahu teman-temannya bahwa HELENA dan CLAW bergabung dengan mereka karena ingin balas dendam kepada INFERNUS. Walaupun begitu, VE tetap merasa curiga dan mengawasi gerak-gerik keduanya. Penasaran? Jangan lewatkan Episode Terbaru BIMA S Season 2 Part 3 Minggu ini! REVELATION Minggu, 17 Maret 2024 Jam 07.00 WIB di MNCTV.

