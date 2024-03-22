Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNC Vision Network Salurkan Bantuan di Panti Lansia Werdha

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:45 WIB
MNC Vision Network Salurkan Bantuan di Panti Lansia Werdha
MNC Vision Network beri bantuan ke Panti Lansia Werdha (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Vision Networks menyalurkan bantuan berupa sprei, obat-obatan dan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Kali ini kegiatan tersebut digelar di Panti Werdha Berea di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024) dan diharapkan bisa berguna untuk para lansia di panti ini.

Horison Sitohang, selaku perwakilan MNC Vision Networks dan Managing Director ICT PT. Infokom Elektrinfo ini pun bersyukur bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya untuk para lansia yang membutuhkan.

“Dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial kepada masyarakat, dari dari PT. MNC Vision Network dalam naungan MNC Peduli, menyelenggarakan kegiatan CSR dalam tanda penyerahan tanda kasih, kepada Panti Werdha Berea,” ungkap Horison saat ditemui di Panti Werdha, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Horison mengatakan, para lansia yang menghadiri kegiatan ini begitu antusias. Bahkan para lansia yang hadir juga nampak begitu ceria.

MNC Vision Network (MPI)

MNC Vision Network beri bantuan ke Panti Lansia Werdha (Foto: Annastasya/MPI)

Rata-rata lansia yang menerima bantuan ini berusia sekitar 80-93 tahun. Mereka tetap bersemangat dan antusias menyambut bantuan dari MNC Peduli ini.

Halaman:
1 2
