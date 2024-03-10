Sambut Bulan Suci, MNCTV Sajikan Program Spesial Berkah Cinta Ramadan

JAKARTA - MNCTV menayangkan rangkaian program spesial selama bulan Ramadan. Tayagan spesial bulan suci Ramadan pun sengaja disajikan untuk para pemirsa, mulai dari waktu sahur hingga berbuka puasa dalam ‘Berkah Cinta Ramadan’.

Sejumlah tayangan spesial pun telah disiapkan oleh MNCTV, diantaranya, Family 100, Suparman Reborn 3, Layangan Terbang, DMD Panggung Rezeki, Kilau Uang Kaget X Bedah Rumah Spesial Bintang, Uang Kaget Lagi spesial Bintang, Ngabuburit Bareng Upin Ipin dan Upin Ipin Berbuka.

FAMILY 100

Family 100 merupakan game show Nomor 1 di Indonesia, dipandu oleh Irfan Hakim. Family 100 ditayangkan setiap hari pukul 19.30 WIB.

Memperebutkan hadiah spektakuler ratusan juta rupiah dan satu buah unit mobil. Spesial di ramadan ini, akan banyak artis, mulai dari penyanyi, artis sinetron, komedian, selebgram hingga konten kreator akan main di Games Keluarga. Hadiah yang diberikan tidak hanya uang tapi juga mobil idaman keluarga.

SUPARMAN REBORN 3

Sinetron Suparman Reborn 3 kembali hadir di layar kaca MNCTV dan akan ditayangkan setiap hari pada pukul 04.00 WIB.

Suparman Reborn 3 bercerita tentang Suparman yang masih mencari nafkah dari ngojek, mengantar orang atau barang, dengan pelanggan utama para tetangganya sendiri.

Cerita yang dialirkan dalam serial Suparman adalah cerita biasa atau keseharian di kampung Citiis, Garut, tapi sering membuat Suparman kemudian terseret pada peristiwa heroisme. Meskipun sebenarnya lemah, tapi ke-nekad-annya bisa membuatnya mampu mengalahkan orang-orang jahat.

Dalam serial ini, di setiap episodenya, selain bercerita tentang “kepahlawanan” Suparman yang tanpa sengaja harus “mengejar” maling, copet, jambret, pemalak, penipu dan lain-pain. Juga cerita Geng Padi, keluarga Hendar dan Budiman yang membujuknya ikut merantau ke Bandung.

MNCTV sajikan program spesial 'Berkah Cinta Ramadan' (Foto: MNC Media)





LAYANGAN TERBANG

Sinetron terbaru Layangan Terbang Ditayangkan setiap hari, pukul 05.15 WIB. Sinetron Layangan Terbang menceritakan tentang petualangan seru bersama Budi dan kawan – kawan.

Budi seorang anak tunggal dari seorang janda bernama Iin. Iin membiayai hidup mereka dan sekolah Budi hanya dengan berjualan tukang nasi kuning di depan rumah.

Sudah seminggu lebih, Iin sakit dan tidak berjualan. Uang hasil jualan nasi kuning dan untungnya sudah habis untuk hidup mereka sehari-hari. Budi yang masih berumur 12 tahun hendak membawa Iin ke rumah sakit, tapi tidak bisa karena mereka tidak punya uang.

Sebetulnya, di kampung itu mereka masih punya saudara Gani & Heni, Heni yang merupakan kakak Iin. Heni bulan ini hendak menikahkan anak perempuannya dan Gani juga sedang kesusahan, baru panen cabe, tapi rugi besar karena harga jual sedang anjlok.

Melihat anaknya bekerja mencari uang, Iin menjadi punya tekad kuat untuk sembuh karena tidak tega. Tugas Budi seharusnya hanya sekolah, bukan membantunya mencari nafkah. Nunung akhirnya bisa sembuh dan berjualan nasi kuning lagi dengan modal dari hasil Budi jualan layangan.

DMD PANGGUNG REZEKI

DMD Panggung Rezeki Spesial Ramadan siap menemani dan menghibur pemirsa setia MNCTV sembari bersantai selesai menjalankan shalat Tarawih di bulan Ramadan ini. Saksikan Kilau DMD setiap Jumat pukul 21.15 WIB ,selama Bulan Ramadan hanya di Berkah Cinta Ramadan MNCTV.

Tayang setelah sholat tarawih, DMD menjadi pilihan yang tepat untuk bersantai. Program bergenre variety ini selalu di nanti, dengan konten yang tidak tertebak dan penuh kejutan. Apapun bisa terjadi di panggung DMD ini. Tidak hanya menghibur, DMD akan banyak Cerita di setiap episodenya.