Novelis Adrindia Ryandisza Ungkap Pesan Khusus dalam Series Pay Later

JAKARTA - Vision+ resmi mengadaptasi novel Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza menjadi series yang dijadwalkan tayang, pada 29 Maret mendatang. Berbeda dengan novelnya, series ini dikemas lebih ringan dengan komedi segar.

Adrindia sang penulis mengungkapkan, tidak ingin terpaku pada pesan moral dalam karyanya. Dia lebih fokus pada berbagi pengalaman dan memperlihatkan realitas hidup yang relate dengan banyak orang.

“Aku hanya ingin sharing saja sebenarnya. Kebayang kan ya waktu kecil pengen cepat-cepat dewasa, namun setelah dewasa kita malah ingin menjadi anak kecil lagi supaya tidak pusing dengan cicilan dan tagihan,” ujarnya.

Novel dan series Pay Later diharapkan dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi generasi muda untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Lebih penting lagi, Adrindia ingin agar anak muda tak terjebak dalam gaya hidup konsumtif.

“Sebenarnya, Pay Sooner or Later ini ditujukan bagi mereka pejuang rupiah yang waktu kecil sulit disuruh tidur siang, tapi setelah dewasa harus berjuang mencari uang. Terkait pesan moralnya, aku serahkan pada interpretasi pembaca saja,” katanya.

Serial Pay Later berkisah tentang Tika, perempuan muda yang bekerja di kantor pajak namun juga memiliki hobi berbelanja online menggunakan sistem pembayaran paylater.

Amanda Manopo, Aming, Indra Birowo, Roweina Umboh, Cici Tegal, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Musdalifah Basri, Fajar Sadboy, Nesya Chandria, Fauzia Damayanti, Adinda Cresheilla, Aliyah Fauziah, dan Fitria Sechan akan berperan dalam series ini.