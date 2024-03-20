Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Novelis Adrindia Ryandisza Ungkap Pesan Khusus dalam Series Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:02 WIB
Novelis Adrindia Ryandisza Ungkap Pesan Khusus dalam Series <i>Pay Later</i>
Serial Pay Later. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ resmi mengadaptasi novel Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza menjadi series yang dijadwalkan tayang, pada 29 Maret mendatang. Berbeda dengan novelnya, series ini dikemas lebih ringan dengan komedi segar. 

Adrindia sang penulis mengungkapkan, tidak ingin terpaku pada pesan moral dalam karyanya. Dia lebih fokus pada berbagi pengalaman dan memperlihatkan realitas hidup yang relate dengan banyak orang.

“Aku hanya ingin sharing saja sebenarnya. Kebayang kan ya waktu kecil pengen cepat-cepat dewasa, namun setelah dewasa kita malah ingin menjadi anak kecil lagi supaya tidak pusing dengan cicilan dan tagihan,” ujarnya. 

Novel dan series Pay Later diharapkan dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi generasi muda untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Lebih penting lagi, Adrindia ingin agar anak muda tak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. 

“Sebenarnya, Pay Sooner or Later ini ditujukan bagi mereka pejuang rupiah yang waktu kecil sulit disuruh tidur siang, tapi setelah dewasa harus berjuang mencari uang. Terkait pesan moralnya, aku serahkan pada interpretasi pembaca saja,” katanya.

Serial Pay Later. (Foto: Vision+)

Serial Pay Later berkisah tentang Tika, perempuan muda yang bekerja di kantor pajak namun juga memiliki hobi berbelanja online menggunakan sistem pembayaran paylater.

Amanda Manopo, Aming, Indra Birowo, Roweina Umboh, Cici Tegal, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Musdalifah Basri, Fajar Sadboy, Nesya Chandria, Fauzia Damayanti, Adinda Cresheilla, Aliyah Fauziah, dan Fitria Sechan akan berperan dalam series ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement