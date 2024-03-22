Advertisement
TV SCOOP

Adrindia Ryandisza Ungkap Tantangan Menulis Novel Pay Sooner or Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:59 WIB
Adrindia Ryandisza Ungkap Tantangan Menulis Novel <i>Pay Sooner or Later</i>
Original Series Vision+ Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Adrindia Ryandisza mengungkapkan tantangan yang dihadapinya saat menulis novel Pay Sooner or Later. Seperti diketahui, Vision+ mengadaptasi kisah novel tersebut ke format series

“Kalau ditanya tantangan, pasti soal waktu. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu antara menulis, bekerja sebagai editor Gramedia Writing Project, dan tentunya mengurus keluarga,” ujarnya kepada tim Vision+. 

Novel Pay Sooner or Later bercerita tentang seorang perempuan muda yang harus bekerja sebagai debt collector setelah kehilangan pekerjaan dan terlilit utang paylater. Ide ceritanya mengangkat fenomena yang tengah hangat di masyarakat. 

Berbeda dengan novelnya, sutradara Surya Ardy Octaviand mengemas Pay Later dengan komedi ringan yang tetap edukatif. Series ini mengajak masyarakat untuk lebih melek tentang isu pengelolaan keuangan yang bijak. 

Halaman:
1 2
