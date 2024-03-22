Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stevie Agnecya Diduga Meninggal Dunia karena Kanker Serviks, Bukan Santet

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:29 WIB
Stevie Agnecya Diduga Meninggal Dunia karena Kanker Serviks, Bukan Santet
Stevie Agnecya disebut meninggal karena kanker serviks (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Stevie Agnecya meninggal dunia di usia yang masih cukup muda, 32 tahun. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab meninggalnya sang artis, lantaran pihak keluarga memilih untuk bungkam.

Kendati begitu, beberapa netizen mengatakan bahwa Stevie mengidap kanker serviks sebelum akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut diketahui di komentar akun Instagram milik Tya Ariestya.

"Pengin tahu sakitnya kenapa," tanya seorang netizen di kolom komentar unggahan foto Tya bersama Stevie.

"Cancer serviks," jawab akun lisyaf***.

Stevie Agnecya

Stevie Agnecya disebut meninggal karena kanker serviks (Foto: Instagram/stevieagnecya)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement