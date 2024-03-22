Stevie Agnecya Diduga Meninggal Dunia karena Kanker Serviks, Bukan Santet

JAKARTA - Stevie Agnecya meninggal dunia di usia yang masih cukup muda, 32 tahun. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab meninggalnya sang artis, lantaran pihak keluarga memilih untuk bungkam.

Kendati begitu, beberapa netizen mengatakan bahwa Stevie mengidap kanker serviks sebelum akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut diketahui di komentar akun Instagram milik Tya Ariestya.

"Pengin tahu sakitnya kenapa," tanya seorang netizen di kolom komentar unggahan foto Tya bersama Stevie.

"Cancer serviks," jawab akun lisyaf***.

Stevie Agnecya disebut meninggal karena kanker serviks (Foto: Instagram/stevieagnecya)



