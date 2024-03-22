Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adrindia Ryandisza Bocorkan 2 Kekuatan Novel Pay Sooner or Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:27 WIB
Adrindia Ryandisza Bocorkan 2 Kekuatan Novel <i>Pay Sooner or Later</i>
Serial Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Adrindia Ryandisza memiliki cara unik dalam membangun cerita dan karakter dalam novel Pay Sooner or Later. Baginya, konflik merupakan elemen penting dalam sebuah cerita sehingga bisa membangun koneksi dengan pembaca.

“Karakter dalam sebuah cerita akan terasa lebih hidup kalau dikasih konflik. Dari situ, kita bisa melihat aksi-reaksi-konsekuensi mereka,” ujar sang penulis kepada tim Vision+.

Tak hanya konflik, Adrindia Ryandisza menilai, membangun karakter yang solid juga bisa menghidupkan sebuah cerita. Karakter dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan membuat mereka terasa lebih dekat dengan penonton.

“Dari konflik, karakter akan terasa lebih hidup. Karena kita bisa melihat cara mereka menyelesaikan masalah dan meraih apapun yang mereka inginkan,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement