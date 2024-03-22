Adrindia Ryandisza Bocorkan 2 Kekuatan Novel Pay Sooner or Later

JAKARTA - Adrindia Ryandisza memiliki cara unik dalam membangun cerita dan karakter dalam novel Pay Sooner or Later. Baginya, konflik merupakan elemen penting dalam sebuah cerita sehingga bisa membangun koneksi dengan pembaca.

“Karakter dalam sebuah cerita akan terasa lebih hidup kalau dikasih konflik. Dari situ, kita bisa melihat aksi-reaksi-konsekuensi mereka,” ujar sang penulis kepada tim Vision+.

Tak hanya konflik, Adrindia Ryandisza menilai, membangun karakter yang solid juga bisa menghidupkan sebuah cerita. Karakter dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan membuat mereka terasa lebih dekat dengan penonton.

“Dari konflik, karakter akan terasa lebih hidup. Karena kita bisa melihat cara mereka menyelesaikan masalah dan meraih apapun yang mereka inginkan,” tuturnya menambahkan.