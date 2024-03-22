Pemakaman Stevie Agnecya Berlangsung Haru, Anak: Bye-Bye Mami

JAKARTA - Jenazah Stevie Agnecya telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2024). Proses pemakaman Stevie sendiri turut dihadiri oleh sejumlah pelayat yang terdiri dari keluarga dan juga para sahabat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jenazah tiba di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 13.10 WIB. Tak lama, suami Stevie, Anggi Pratama, langsung turun ke liang lahat untuk mengantarkan jenazah sang istri ke peristirahatan terakhir mereka.

Anak-anak dari Stevie bahkan terlihat menyaksikan prosesi pemakaman itu.

"Mau sama Daddy," kata salah satu putra Stevie sambil melambaikan tangan.

Bahkan putra Stevie yang lain tampak memandangi jenazah sang ibu dari pinggir makam. Sesekali dia mengucapkan selamat jalan kepada ibunya.

"Bye-bye mami," ucapnya.

Momen tersebut tentu menambah haru prosesi pemakaman Stevie. Bahkan setelahnya gundukan tanah mulai menutupi makam Stevie, Anggi tampak berusaha kuat melewati momen itu sambil menenangkan putranya yang menangis.