Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tities Sapoetra Sebut Stevie Agnecya Sudah Lama Sakit Sebelum Akhirnya Meninggal

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:43 WIB
Tities Sapoetra Sebut Stevie Agnecya Sudah Lama Sakit Sebelum Akhirnya Meninggal
Tities Sapoetra sebut Stevie Agnecya sudah lama sakit (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tities Sapoetra menyebut bahwa sahabatnya, Stevie Agnecya sudah cukup lama sakit. Namun sayangnya, ia tak membeberkan soal sakit yang diderita oleh istri Anggi Pratama tersebut. 

"Sudah lama perjuangannya dan alhamdulillah semua di hari yang baik, di bulan yang baik alhamdulillah mudah-mudahan yang baik," ungkap Tities Saputra usai menjalani prosesi pemakaman di TPU. Tanah Kusir Jakarta Selatan Jumat (22/3/2024).

Tities sendiri memiliki alasan mengapa ia enggan berkomentar soal penyakit yang diduga menjadi penyebab Stevie Agnecya meninggal dunia. Pasalnya, hal itu merupakan wewenang dari keluarga, sehingga ia merasa tak memiliki hak untuk membeberkan penyebab Stevie meninggal dunia.

"Sakit aku nggak tau biar pihak keluarga yang kasih tau aku cuma dari sahabatnya aja sangat berduka dan ini dadakan banget, semoga amal ibadah dan Stevie bisa melapangkan jalannya," ucap Tities.

Pemakaman Stevie Agnecya (Selvianus)

Tities Sapoetra sebut Stevie Agnecya sudah lama sakit (Foto: Selvianus/MPI)


Sementara itu, Tities sendiri mengaku bahwa ia sudah cukup lama tidak bertemu dengan Stevie. Namun, ia masih cukup rutin berkomunikasi dengan ibu tiga anak tersebut.

Saat berkomunikasi dengan Stevie, Tities pun mengaku selalu memberikan support satu sama lain.

"Aku sebenarnya nggak ketemu sudah cukup lama cuma kontak-kontakan terus memang Stevie sakit belum mau ditemui. Jadi kita kontak-kontakan terus sih kayak sapa-sapaaan dan DM-DM kayak gitu paling nguatin," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Stevie sempat mengumumkan bahwa dirinya terkena santet pada September 2023. Rupanya, santet yang dialaminya tersebut telah terjadi selama kurang lebih 4 tahun belakangan.

"Aku dan suamiku yang selalu ada disampingku nggak akan tahu memang ternyata makin kita dekat sama Allah makin ditunjukkin semua bukti santet itu yang ada di tubuhku sudah 4 tahun," tulisnya.

"Kalau nggak rontgen dan dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB. Padahal aku nggak pernah memasang apa-apa di tubuhku apalagi susuk. Nauzubillah," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement