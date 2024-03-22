Tities Sapoetra Sebut Stevie Agnecya Sudah Lama Sakit Sebelum Akhirnya Meninggal

JAKARTA - Tities Sapoetra menyebut bahwa sahabatnya, Stevie Agnecya sudah cukup lama sakit. Namun sayangnya, ia tak membeberkan soal sakit yang diderita oleh istri Anggi Pratama tersebut.

"Sudah lama perjuangannya dan alhamdulillah semua di hari yang baik, di bulan yang baik alhamdulillah mudah-mudahan yang baik," ungkap Tities Saputra usai menjalani prosesi pemakaman di TPU. Tanah Kusir Jakarta Selatan Jumat (22/3/2024).

Tities sendiri memiliki alasan mengapa ia enggan berkomentar soal penyakit yang diduga menjadi penyebab Stevie Agnecya meninggal dunia. Pasalnya, hal itu merupakan wewenang dari keluarga, sehingga ia merasa tak memiliki hak untuk membeberkan penyebab Stevie meninggal dunia.

"Sakit aku nggak tau biar pihak keluarga yang kasih tau aku cuma dari sahabatnya aja sangat berduka dan ini dadakan banget, semoga amal ibadah dan Stevie bisa melapangkan jalannya," ucap Tities.

Tities Sapoetra sebut Stevie Agnecya sudah lama sakit





Sementara itu, Tities sendiri mengaku bahwa ia sudah cukup lama tidak bertemu dengan Stevie. Namun, ia masih cukup rutin berkomunikasi dengan ibu tiga anak tersebut.

Saat berkomunikasi dengan Stevie, Tities pun mengaku selalu memberikan support satu sama lain.

"Aku sebenarnya nggak ketemu sudah cukup lama cuma kontak-kontakan terus memang Stevie sakit belum mau ditemui. Jadi kita kontak-kontakan terus sih kayak sapa-sapaaan dan DM-DM kayak gitu paling nguatin," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Stevie sempat mengumumkan bahwa dirinya terkena santet pada September 2023. Rupanya, santet yang dialaminya tersebut telah terjadi selama kurang lebih 4 tahun belakangan.

"Aku dan suamiku yang selalu ada disampingku nggak akan tahu memang ternyata makin kita dekat sama Allah makin ditunjukkin semua bukti santet itu yang ada di tubuhku sudah 4 tahun," tulisnya.

"Kalau nggak rontgen dan dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB. Padahal aku nggak pernah memasang apa-apa di tubuhku apalagi susuk. Nauzubillah," sambungnya.