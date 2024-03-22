Marissya Icha soal Penyakit Stevie Agnecya: Kita Doakan Aja

JAKARTA - Meninggalnya selebgram, Stevie Agnecya sontak menghebohkan jagat maya. Banyak publik juga mempertanyakan penyebab sakit mantan istri Samuel Rizal itu.

Menanggapi hal itu, Marissya Icha, selebgram dan sahabat Stevie pun buka suara. Ia meminta publik tak mempermasalahkan penyakit yang dialami Stevie dan meminta warganet memanjatkan doa untuk almarhumah.

“Dear semua teman teman yang mempeributkan pertanyaan Stevie sakit apa. Please, kita doain aja yah, aku minta semua teman-teman kirimkan Al-Fatihah untuk Stevi. Itu yang almarhumah butuh saat ini,” tulis Marissya di Insta Story-nya, @marissyaichareal, Jumat (22/3/2024).

Marissya juga mengatakan Stevie sempat berpesan soal penyakitnya. Stevie ingin tak banyak orang yang mengetahui perihal sakitnya ini.

Hal itu dilakukan Stevie untuk menjaga hati sang anak soal sakit yang diderita selebgram ini.

“Almarhumah pesan tidak ingin banyak yang tahu perihal sakitnya. Kami semua Para sahabat dipesankan oleh almarhumah,” jelas Marissya.

“Dari awal kami menemani, almarhumah tidak ingin orang banyak tahu lagi tentang penyakitnya, karena untuk menjaga hati sang anak juga,” tambahnya.

Melalui amanah Stevie, Marissya meminta netizen kini tak mempeributkan perihal penyakit sang sahabat lagi.

Ia mengatakan Stevie kini lebih membutuhkan doa-doa baik dari publik dan keluarga.

“Mohon agar hal tersebut tidak menjadi bahan permasalahan, karena ini adalah amanah almarhumah kepada para sahabat dan keluarga. Terimakasih,” tutup Marissya.

