HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komika Singgih Sahara Dituding Gunakan Uang Donasi Rp250 Juta untuk Judi Online

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |04:43 WIB
Komika Singgih Sahara Dituding Gunakan Uang Donasi Rp250 Juta untuk Judi Online
Singgih Sahara diduga gunakan uang donasi Rp250 juta untuk judi online. (Foto: Facebook/Singgih Sahara)
A
A
A

JAKARTA - Nama Singgih Sahara mendadak viral di platform X, sejak 19 Maret 2024. Komika asal Semarang, Jawa Tengah itu ramai dituding melakukan tindak penipuan berkedok open donasi. 

Singgih sempat beberapa kali membuka open donasi lewat akun X miliknya dan Kitabisa. Tujuannya untuk membiayai pengobatan ibu dan anaknya yang mengalami speech delay (terlambat berbicara). 

Beberapa sumber mengungkapkan, dana yang terkumpul dari donasi itu mencapai Rp250 juta. Tidak adanya transparansi terkait penggunaan donasi itu membuat netizen berspekulasi negatif tentangnya. 

Akun X @zoelfick misalnya, menuding Singgih Sahara menggunakan uang donasi tersebut untuk judi online. “Ada laporan dia terlibat judi online. Saya masih berharap ini bukan Anda dalam situs judi ini,” cuitnya seperti dikutip pada Rabu (20/3/2024). 

Singgih Sahara diduga gunakan uang donasi Rp250 juta untuk judi online. (Foto: Istimewa)

Warganet tersebut menambahkan, “Tetapi jika benar ini adalah Anda, sangat disayangkan ibu dan anak Anda, terlebih semua donatur yang tulus berniat membantu.” Sejauh ini, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 1,7 juta kali. 

Akun @zoelfick terlihat menaruh perhatian lebih pada kasus dugaan penipuan yang menimpa Singgih Sahara. Dia bahkan menampung curhatan orang-orang yang pernah berdonasi kepada sang komika. 

“Korban tergugah membantu Singgih hingga Rp4,5 juta karena merasa iba mendengar cerita tentang anak dan ibunya. Sementara saat ditanya bukti pembayaran?” kata akun @zoelfick.

Dalam cuitannya, akun @zoelfick mengunggah beberapa foto yang menjelaskan Singgih Sahara memang sulit sekali memberi bukti pembayaran rumah sakit. Terkait tuduhan penipuan tersebut, sang komika sebenarnya sudah buka suara. 

Halaman:
1 2
