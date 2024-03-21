Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kata Dewi Gontha soal Anggapan Musik Jazz di Java Jazz Festival Mulai Luntur

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:30 WIB
Kata Dewi Gontha soal Anggapan Musik Jazz di Java Jazz Festival Mulai Luntur
Java Jazz Festival 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT. Java Festival Production, Dewi Gontha, menanggapi pandangan publik yang menyebut musik jazz di Java Jazz Festival mulai luntur. Sebab, pihak penyelenggara banyak mengundang musisi yang justru mengusung genre lain dalam beberapa tahun terakhir.

Dewi pun menjelaskan alasan pihaknya membuat formula baru dalam mendatangkan musisi di acaranya.

Kata Dewi Gontha soal Anggapan Musik Jazz di Java Jazz Festival Mulai Luntur

Setidaknya, kata Dewi, ada dua alasan logis mengapa pihak penyelenggara mencampurkan genre lain di Java Jazz Festival. Alasan tersebut terkait soal marketing dan membuka kesempatan bagi para musisi muda meski mengusung genre lain.

"Jadi kalau ada yang nyinyir 'ah Java Jazz udah nggak jazz lagi' nggak apa-apa, tapi pada akhirnya kita bisa bersaing dengan mengikuti perkembangan, dan nanti akan kita tampilkan di program Java Jazz," kata Dewi Gontha di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Sebagai promotor konser, Dewi mengaku sering melalukan riset terhadap gelaran festival musik di dunia. Dia justru menemukan penampilan Foo Fighters (rock alternatif) di banyak festival jazz.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013443/project-pop-bikin-goyang-tutup-java-jazz-festival-2024-dengan-manis-qGTUT5KUe5.jpg
Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013441/bareng-afgan-bebi-romeo-bikin-penonton-nyanyi-bareng-di-java-jazz-festival-2024-XdlTyqFP4w.jpg
Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013440/tompi-hadirkan-kejutan-di-java-jazz-festival-2024-ajak-sang-putri-nyanyi-bareng-jdIjfpBJYy.jpg
Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013300/mldspot-beri-experience-tak-terlupakan-bagi-pengunjung-java-jazz-festival-2024-v8hszAmoqf.jpg
MLDSPOT Beri Experience Tak Terlupakan Bagi Pengunjung Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013141/senyum-semringah-mezzaluna-dan-mea-shahira-tampil-di-java-jazz-festival-2024-hTpS8ZMVcl.jpg
Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013099/ananda-badudu-java-jazz-festival-2024-dan-rintikan-hujan-di-sore-hari-qA4kID9G8h.jpg
Ananda Badudu, Java Jazz Festival 2024 dan Rintikan Hujan di Sore Hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement