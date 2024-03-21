Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Digelar Mei 2024, Java Jazz Festival Siapkan 11 Panggung Megah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |05:44 WIB
Digelar Mei 2024, Java Jazz Festival Siapkan 11 Panggung Megah
Java Jazz Festival 2024 suguhkan 11 panggung megah. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Java Jazz Festival (JJF) kembali digelar dengan tema Embrace Unity Through Music, pada 24-26 Mei 2024. Ada 11 panggung megah dengan penampilan ratusan musisi lintas genre yang tersaji dalam JJF tahun ini. 

“JJF 2024 tak hanya untuk penonton muda usia 18-30 tahun. Kami membuat bagaimana panggung musik ini tetap bisa dinikmati penonton lebih tua,” ujar Dewi Gontha, Direktur Utama PT Java Festival Production, pada 20 Maret 2024. 

Sebagai informasi, Java Jazz Festival 2024 menghadirkan ratusan musisi lokal dan mancanegara. Laufey, 92914, Eliane Elias, Incognito, Jessie Reyes, Leo Amuedo, dan Thiago Genthil feat Barry Likumahuwa akan mengisi line-up musisi mancanegara. 

Ada pula aksi panggung dari Kennedy Administration, Leo Amuedo, October London, Ricky Montgomery, Scary Pockets, The Amy Winehouse Band, Ron King Big Band, Yakul, dan musisi asal Brasil Thiago Genthil. 

Java Jazz Festival 2024 suguhkan 11 panggung mewah. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Sedangkan deretan musisi lokal yang akan memeriahkan Java Jazz Festival 2024 adalah Ardhito Pramono, Idgitaf, Arya Novanda, Mea Shahira, KSP Band, Bilal, Indra Jaya, Caste, Mezzaluna, Okay, Project Pop, The Lantis, dan Rafi Sudirman. 

Ada juga penampilan manis dari Arya Novanda, Coldiac, KIM, Kurosuke, Nadhif Basalamah, Rahmania Astrini, Suara Kayu, Dua Empat, Romanticeshoes, Rimaraay, dan Teddy Aditya.*

(SIS)

