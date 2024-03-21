Mezzaluna akan Tampil Perdana di Java Jazz Festival 2024

JAKARTA - Putri Bimbim Slank, Mezzaluna, akan mengisi salah satu panggung megah di Java Jazz Festival 2024 yang digelar 24, 25 dan 26 Mei di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal tersebut menjadi salah satu pembuktian bahwa Mezza tidak main-main dalam mengikuti jejak karier sang ayah di industri musik.

Diketahui, gadis 23 tahun itu sudah cukup mampu menuai atensi publik terutama generasi muda. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah single fenomenalnya yang sudah rilis.

Sementara itu, Mezzaluna sendiri memang memiliki tipe vokal yang dalam, serak, dan penuh penjiwaan serta memiliki gaya bercerita yang personal sehingga menghadirkan kedewasaan dalam musiknya.

Dalam debutnya sebagai pendatang baru ia mengusung genre utama yaitu pop alternatif.

"Lagu aku kebanyakan sedih sama galau. Sedihnya karena ada relationship karena dia udah bosan sama kita," ucap Mezzaluna di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Rencananya, Mezzaluna juga akan berkolaborasi dengan penyanyi Mesa Shahira di Java Jazz Festival 2024. Dia mengaku tak sabar menantikan salah satu hajatan musik jazz terbesar di Indonesia tersebut.

Adapun jadwal manggung Mezzaluna di Java Jazz Festival akan diumumkan oleh pihak penyelenggara dalam waktu dekat.

"JJF pasti selalu beda dari tahun ke tahun ya dan selalu dinantikan juga. Dari aku ngikutin banget apa yang akan ditampilkan Java Jazz tiap tahun," tuturnya.

Selain Mezzaluna, Java Jazz Festival 2024 juga akan menghadirkan ratusan musisi lokal maupun internasional. Seluruh musisi akan dibagi dalam 11 panggung megah.