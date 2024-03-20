Vision+ Angkat Novel Pay Sooner or Later Jadi Series, Adrindia Ryandisza: Semoga Ada Project Bareng Lagi!

Adrindia Ryandisza berharap, ada kolaborasi lain yang dilakukannya dengan Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Novel Pay Sooner or Later akan hadir dalam format series yang tayang di Vision+, pada 29 Maret mendatang. Adrindia Ryandisza sang penulis novel pun mengungkapkan harapannya untuk series berjudul Pay Later tersebut.

“Aku berharap, banyak yang nonton dan terhibur dengan series Pay Later. Aku juga berharap, series sukses dan banyak yang tertarik membaca novelnya,” ungkap sang novelis kepada tim Vision+.

Adrindia menilai, series Pay Later dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan dengan cara yang ringan dan menghibur.

“Harapan saya untuk Vision+, semoga tidak hanya Pay Sooner or Later saja yang bisa dijadikan series ke depannya. Semoga ada karya saya lainnya yang bisa menjadi proyek bareng lagi,” tuturnya.

Harapan Adrindia mencerminkan optimismenya terhadap series Pay Later. Dengan kemasan yang menghibur dan pesan moral yang kuat, series ini diharapkan dapat menarik banyak penonton dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Series Pay Later diprediksi akan menjadi tontonan yang menghibur dan edukatif bagi penonton. Dengan cerita yang dekat dengan keseharian masyarakat, series ini dikemas dengan ringan dan bersifat edukatif.

Deretan aktor ternama digaet untuk membintangi series ini, dari Amanda Manopo, Aming, Indra Birowo, Roweina Umboh, Cici Tegal, dan Yoshi Sudarso. Series ini juga diramaikan Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Musdalifah Basri, hingga Nesya Chandria.