Vision+ Rilis Pay Later, Series Edukasi Berbalut Komedi dan Romansa

JAKARTA - Di era digital dewasa ini, sistem pembayaran paylater menjadi solusi instan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, kemudahan tersebut justru seringkali menimbulkan efek negatif bagi penggunanya.

Fenomena ini tersaji dalam series terbaru Vision+, Pay Later. Series produksi Vision+ bersama Scovi Film ini bertutur tentang sisi gelap paylater, gaya hidup hedonis, hingga konsekuensi terjerat utang.

Series Pay Later bercerita tentang Tika (Amanda Manopo), karyawan kantor pajak yang kerap berbelanja online dengan paylater. Suatu hari, dia dipecat dari pekerjaannya yang membuat dia kesulitan membayar pinjaman online tersebut.

Mengusung genre komedi romantis, series garapan Surya Ardy Octaviand ini tak hanya menghibur namun juga memberi edukasi tentang bahaya paylater jika tak digunakan dengan bijak.