JAKARTA - Sinopsis film Sleepless akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Sleepless adalah film aksi thriller Amerika Serikat tahun 2017 yang disutradarai oleh Baran bo Odar dan ditulis oleh Andrea Berloff.

Sebuah remake dari film Prancis tahun 2011 berjudul "Sleepless Night," film ini dibintangi oleh Jamie Foxx sebagai seorang polisi yang berhadapan dengan mafia untuk menyelamatkan putranya yang diculik. Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Tip "T.I." Harris, Gabrielle Union, dan Scoot McNairy juga turut membintangi film ini.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan sebesar 25% berdasarkan 61 ulasan dengan rata-rata skor 4.3/10.

Sinopsis Film Sleepless

Di Las Vegas, polisi LVMPD Vincent Downs dan rekannya Sean Cass merampok pengiriman kokain milik pengusaha Stanley Rubino, yang bermaksud menjualnya kepada mafia Rob Novak, putra bos mafia yang kuat. Kedua polisi tersebut memilih untuk menyelidiki perampokan tersebut untuk menutupi keterlibatan mereka, bertentangan dengan penyelidik Urusan Internal Jennifer Bryant dan atasannya Doug Dennison, yang mencurigai pasangan tersebut. Vincent terasing dari istrinya Dena, yang akan menikah lagi, dan memiliki keterlibatan minimal dalam kehidupan putranya yang berusia 16 tahun, T.

Saat mengantar T ke pertandingan sepak bola, Vincent diserang oleh orang-orang Rubino, yang menusuknya di perut dan menculik putranya - menuntut kembali kokain yang dicuri sebagai pertukaran nyawa T. Vincent mengambil kembali kokain dari Cass, menempatkannya di tas berjangka dan meninggalkannya di saluran ventilasi salah satu kamar mandi di kasino Rubino, berharap dia dapat bernegosiasi pembebasan putranya sebelum menyerahkan tekanan. Dia tidak sadar diikuti oleh Bryant, yang, sekarang yakin dia adalah polisi yang kotor, mengambil kembali tas itu dan menyembunyikannya di ruang ganti wanita di dekatnya.

Tanpa narkoba, Vincent dipaksa untuk memberikan Rubino tas gula untuk memastikan keselamatan T, tetapi Novak mengungkapkan tipu dayanya, dan T kembali ditangkap oleh orang-orang Rubino, sementara Vincent berhasil melarikan diri. Sementara itu, setelah tidak menemukan Vincent saat mencari di kasino, Dennison yakin dia sudah lolos dan mengarahkan Bryant untuk pulang dan tidur. Bryant memberinya kunci ruang ganti wanita dengan kokain dan menuju keluar.

Vincent masuk ke kasino sebagai tukang kebersihan, tetapi bertemu dengan Bryant dalam perjalanannya keluar dan dikejar masuk ke salah satu kamar hotel. Mereka bertarung, dan dia berhasil menundukkannya sebelum mengungkapkan bahwa dia telah menyamar atas nama Urusan Internal selama dua tahun terakhir untuk membongkar cincin kejahatan di dalam departemen polisi. Dia tahu Cass adalah penyelundup narkoba, mengetahui detail tentang penyelidikan sebelumnya oleh Bryant, dan sekarang mencoba menemukan anggota senior penegak hukum yang menutupi segalanya. Seorang Bryant yang skeptis mengarahkannya ke ruang ganti untuk mengambil kokain, tetapi narkoba baru-baru ini diambil oleh Dennison. Dennison menyerang mendadak Vincent tetapi akhirnya dikalahkan dan dibuat tidak sadarkan diri. Sementara itu, T melarikan diri dan mencuri ponsel Rubino untuk menghubungi Vincent, tetapi secara diam-diam diikuti oleh Rubino dan orang-orangnya yang membiarkan semuanya terjadi dalam upaya menarik Vincent ke perangkap. Di tempat lain, Dena mengetahui bahwa Vincent dan T dalam bahaya dan menuju ke kasino.

