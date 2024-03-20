Sinopsis Film 21 Bridges, Penutupan Akses Kota demi Mencari Pembunuh Polisi

JAKARTA - Sinopsis film 21 Bridges akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 21 Bridges adalah film aksi-thriller Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradarai oleh Brian Kirk dan ditulis oleh Adam Mervis dan Matthew Michael Carnahan, berdasarkan cerita karya Mervis.

Film ini dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai Detektif NYPD yang menutup 21 jembatan di Manhattan untuk menemukan dua tersangka pembunuh polisi, yang diperankan oleh Stephan James dan Taylor Kitsch. Sienna Miller, Keith David, dan J. K. Simmons juga tampil dalam peran pendukung. Film ini diproduksi oleh saudara Joe dan Anthony Russo, Mike Larocca, Robert Simonds, Gigi Pritzker, Boseman (dalam kredit produksi satu-satunya), dan Logan Coles.

BACA JUGA: Sinopsis Film End of a Gun

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 54% dari 139 ulasan kritikus memberikan tanggapan positif, dengan rata-rata skor 5.5/10.

Sinopsis Film 21 Bridges

Andre Davis adalah seorang Detektif NYPD yang sukses seperti ayahnya, yang tewas saat bertugas ketika Andre berusia 13 tahun. Berjuang dengan warisan ayahnya, Davis memiliki reputasi sebagai pembunuh beberapa penjahat selama bertahun-tahun, meskipun dia mengklaim semuanya dalam pembelaan diri dan tidak nyaman dengan label tersebut.

Suatu malam, Michael Trujillo dan Ray Jackson, dua penjahat kelas menengah dan mantan prajurit militer, mencoba mencuri 30 kilogram kokain dari toko anggur di Brooklyn. Sebaliknya, mereka menemukan 300 kilogram kokain, dan ketika sekelompok petugas dari Distrik ke-85 NYPD tiba, Ray menembak mereka dalam baku tembak, membunuh tujuh orang dan melukai satu lagi yang kemudian meninggal di rumah sakit. Setelah Michael dan Ray melarikan diri ke Manhattan dengan 50 kilogram, Michael menegur Ray atas tindakannya yang membahayakan mereka dengan membunuh polisi. Diberi tugas untuk kasus ini, Davis dan Detektif Narkotika NYPD Frankie Burns berselisih dengan Sgt. Butchco dan Sgt. Dugan, yang mencoba membiarkan Agen Khusus FBI mengambil alih kasus tersebut. Berpikir bahwa para penjahat harus menjual kokain di Manhattan sebelum melarikan diri dari negara bagian tersebut, Davis mendapatkan persetujuan yang enggan dari Wakil Walikota, FBI, dan kepala distrik, Kapten McKenna, untuk mengunci Pulau Manhattan hingga pukul 5 pagi.

Saat Ray dan Michael pergi dengan perantara mereka, Bush, untuk bertemu dengan pembelinya, Hawk, yang memberi mereka $1 juta, Davis dan Burns berhasil mengidentifikasi ketiganya. Bush segera ditembak mati oleh Butchco dan Dugan di sebuah klub malam. Setelah menangkap Butchco yang menanam senjata cadangannya di tubuh Bush dan berkelahi singkat dengannya, Davis semakin curiga terhadap rekan-rekannya.

Adi, seorang pencuci uang, memberikan identitas baru kepada Michael dan Ray dan mengatakan kepada mereka untuk pergi ke Miami keesokan paginya. Namun, sebelum dia bisa mengamankan uang mereka di rekening luar negeri, sebuah tim petugas NYPD yang dipimpin oleh Letnan Kelly berhasil menemukan dan merazia apartemennya. Adi terluka parah namun memberikan dua flash drive dan sandi mereka kepada Michael.