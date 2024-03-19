Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Manjakan Fans dengan Meet and Greet Serial Pay Later dan Arab Maklum 2

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |19:10 WIB
Vision+ Manjakan Fans dengan Meet and Greet Serial <i>Pay Later</i> dan <i>Arab Maklum 2</i>
Meet and Greet Vision+ di The Park Sawangan, Depok, pada 17 Maret 2024. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ sukses menggelar meet and greet dua series terbarunya, Pay Later dan Arab Maklum 2. Acara tersebut digelar di The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada 17 Maret 2024. 

Tim Pay Later diwakili tiga aktornya: Indra Birowo, Aming, dan Fajar Sadboy. Sementara tim Arab Maklum 2 menghadirkan Dhawiya Zaida, Ananta Rispo, dan Usama Harbatah sebagai bintang tamu.

Meet and greet dua series terbaru Vision+ tersebut dimeriahkan dengan sederet event seru lainnya, seperti kuis, tanya jawab, games, dan foto bersama. Para pemain juga berbagi cerita menarik tentang proses syuting dan karakter yang mereka perankan.

Antar Rahmat Rizki, Marketing Communication Manager Vision+ mengungkapkan, ada hal menarik dari kedua series tersebut yang layak dinantikan penonton. “Keduanya sama-sama lucu dengan skenario yang out of the box,” ujarnya.

