Langganan Vision+ di Blibli Dapat Cashback hingga Rp10.000, Nonton Tak Lagi Mahal

Beli voucher Vision+ di Blibli dapatkan cashback hingga Rp10.000. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sebagai platform streaming OTT (over-the-top), Vision+ menyuguhkan berbagai konten premium sebagai hiburan yang tak pakai mahal bagi pengguna. Sepanjang tahun 2024, ada promo menarik untuk Anda.

Dengan Kamis Nonton, Anda bisa membeli voucher berlangganan Vision+ di Blibli dan menikmati cashback sebesar 5 persen hingga Rp10.000. Untuk menikmati promo tersebut, Anda harus menggunakan kode berbeda setiap bulannya.

Dengan transaksi minimal Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati konten premium Vision+ dengan harga terjangkau. Apalagi, voucher Vision+ Premium Sports memberikan akses eksklusif ke berbagai pertandingan olahraga, dari MotoGP hingga Piala Asia.

Pembelian voucher Vision+ dengan cashback hingga Rp10.000 dapat dilakukan melalui Blibli dengan cara sebagai berikut:

1. Kunjungi Blibli melalui aplikasi atau website,