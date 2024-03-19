Fakta Mencengangkan Novel Adrindia Ryandisza yang Diangkat Jadi Series Pay Later

JAKARTA - Vision+ akan menayangkan series Pay Later, pada 29 Maret 2024. Series tersebut diangkat dari novel populer berjudul Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza.

Novelis Adrindia mengungkapkan, cerita dalam novel itu terinspirasi dari hasil observasi terhadap fenomena gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia, yang dipicu kehadiran sistem pembayaran paylater.

“(Sebelum jadi novel) kisahnya berangkat dari cerita bersambung. Rasanya deg-degan melihat reaksi pembaca yang menunggu cerita selanjutnya diupdate,” ungkap sang novelis kepada tim Vision+.

Adrindia Ryandisza mengaku, tidak hanya mengandalkan imajinasinya dalam membangun cerita Pay Sooner or Later. Ia melakukan riset mendalam untuk memahami bagaimana fitur paylater bekerja.

“Akhirnya, aku belajar tentang bagaimana pinjaman online diproses dan cara kerja penagihan pinjaman daring tersebut,” tuturnya menambahkan.

Series Pay Later berkisah tentang Tika, seorang karyawan yang doyan belanja online menggunakan sistem pembayaran paylater. Dia kemudian dipecat dari pekerjaannya dan tak mampu membayar semua utang paylater tersebut.

Tak memiliki pekerjaan dan terlilit utang, Tika justru mendapat tawaran pekerjaan sebagai debt collector alias penagih utang di sebuah perusahaan pinjol. Di sinilah, intrik dalam series ini akan dimulai.