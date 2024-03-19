Rose Hanbury Jawab Rumor Perselingkuhan dengan Pangeran William

LONDON - Lady Rose Hanbury akhirnya buka suara terkait rumor perselingkuhannya dengan Pangeran William. Lewat kuasa hukumnya, perempuan 40 tahun itu membantah rumor tersebut.

"Rumor yang mengatakan Hanbury memiliki hubungan spesial dengan Pangeran William tidak benar sama sekali," ujar kuasa hukum Rose Hanbury seperti dikutip dari Business Insider, pada Selasa (19/3/2024).

Isu perselingkuhan Pangeran William dan Lady Rose Hanbury pertama kali mencuat pada 2019. Rumor tersebut berembus semakin kencang ketika Kensington Palace mengumumkan Kate Middleton akan menjalani operasi abdomen, pada Januari 2024.

Absennya Middleton dari kegiatan publik memunculkan spekulasi bahwa pernikahannya dengan William tengah bermasalah. Rumor tersebut bahkan sempat dibahas Stephen Colbert dalam talk shownya The Late Show, minggu lalu.

"Netizen berspekulasi 'hilangnya' Kate Middleton terkait dengan perselingkuhan suaminya yang juga calon Raja Inggris di masa depan. Dan kita juga tahu siapa perempuan selingkuhannya," kata Colbert.

Stephen Colbert menambahkan, Middleton pernah mengonfirmasi kebenaran rumor tersebut secara langsung kepada suaminya pada 2019. Namun kala itu. Pangeran William hanya tertawa dan tak berkata apa-apa.

"Itu sebuah reaksi yang sangat baik ketika istri mulai menuduhmu berselingkuh," katanya lagi.