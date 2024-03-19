Ikhlas Bantu Kurnia Meiga, Melaney Ricardo Tak Terima Disebut Kena Prank

JAKARTA - Melaney Ricardo menjadi salah satu artis yang mendatangi Kurnia Meiga ke kediamannya. Melaney pun mendengarkan cerita hidup yang pelik dari Kurnia Meiga. Melaney pun merasa prihatin dengan kondisi mantan kiper Timnas Indonesia itu.

Tak lama berselang, muncul mantan istri Meiga, Azizah yang hadir di konten podcast Denny Sumargo. Azizah menceritakan alasannya memilih untuk bercerai dari Meiga yang telah menghianatinya hingga melakukan tindak KDRT kepada dirinya dan anak-anak mereka.

Usai kemunculan Azizah viral di media sosial, netizen pun ramai menyebut bahwa Melaney Ricardo terkena prank setelah membantu Meiga. Melaney pun memberikan jawaban menohok atas respons netizen itu melalui konten TikToknya.

"Hayo, siapa yang dari kemarin ikutan bilang katanya aku di-prank gara-gara aku kasih bantuan untuk Kurnia Meiga," ujar Melaney Ricardo dikutip dari akun TikTok @melaney_Ricardo, Selasa (19/3/2024).

Melaney mengaku bahwa dia sama sekali tak merasa terkena prank setelah membantu Kurnia Meiga. Melaney tidak merasa tertipu dengan sikap Meiga yang ternyata pernah melakukan kesalahan fatal di masa lalu seperti yang diduga oleh netizen.

"Buat aku itu kebaikan, diberikan kepada siapa pun enggak akan pernah ujung-ujungnya yang namanya di-prank," sambungnya.

Melaney menuliskan pesan bijak bahwa memberikan bantuan harus dilakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Ibu dua anak itu juga mengimbau agar publik bisa mengambil pelajaran berharga ketika seseorang melakukan kesalahan, bukan malah menghakiminya.

"Kebaikan adalah kebaikan, kepada siapa pun kita berikan, terutama untuk yang membutuhkan. Setiap dari kita, tanpa berusaha untuk menjustifikasi kesalahan seseorang, justru kita bisa belajar dari pernikahan orang lain yang mungkin dari kacamata dunia itu gagal," sambungnya.