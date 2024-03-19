Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikhlas Bantu Kurnia Meiga, Melaney Ricardo Tak Terima Disebut Kena Prank

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |08:04 WIB
Ikhlas Bantu Kurnia Meiga, Melaney Ricardo Tak Terima Disebut Kena Prank
Melaney Ricardo ikhlas bantu Kurnia Meiga (Foto: IG Melaney)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo menjadi salah satu artis yang mendatangi Kurnia Meiga ke kediamannya. Melaney pun mendengarkan cerita hidup yang pelik dari Kurnia Meiga. Melaney pun merasa prihatin dengan kondisi mantan kiper Timnas Indonesia itu.

Tak lama berselang, muncul mantan istri Meiga, Azizah yang hadir di konten podcast Denny Sumargo. Azizah menceritakan alasannya memilih untuk bercerai dari Meiga yang telah menghianatinya hingga melakukan tindak KDRT kepada dirinya dan anak-anak mereka.

Ikhlas Bantu Kurnia Meiga, Melaney Ricardo Tak Terima Disebut Kena Prank

Usai kemunculan Azizah viral di media sosial, netizen pun ramai menyebut bahwa Melaney Ricardo terkena prank setelah membantu Meiga. Melaney pun memberikan jawaban menohok atas respons netizen itu melalui konten TikToknya.

"Hayo, siapa yang dari kemarin ikutan bilang katanya aku di-prank gara-gara aku kasih bantuan untuk Kurnia Meiga," ujar Melaney Ricardo dikutip dari akun TikTok @melaney_Ricardo, Selasa (19/3/2024).

Melaney mengaku bahwa dia sama sekali tak merasa terkena prank setelah membantu Kurnia Meiga. Melaney tidak merasa tertipu dengan sikap Meiga yang ternyata pernah melakukan kesalahan fatal di masa lalu seperti yang diduga oleh netizen.

"Buat aku itu kebaikan, diberikan kepada siapa pun enggak akan pernah ujung-ujungnya yang namanya di-prank," sambungnya.

Melaney menuliskan pesan bijak bahwa memberikan bantuan harus dilakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Ibu dua anak itu juga mengimbau agar publik bisa mengambil pelajaran berharga ketika seseorang melakukan kesalahan, bukan malah menghakiminya.

"Kebaikan adalah kebaikan, kepada siapa pun kita berikan, terutama untuk yang membutuhkan. Setiap dari kita, tanpa berusaha untuk menjustifikasi kesalahan seseorang, justru kita bisa belajar dari pernikahan orang lain yang mungkin dari kacamata dunia itu gagal," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121021/melaney_ricardo-9Qkb_large.jpeg
Melaney Ricardo Kaget Namanya Dikaitkan dengan Kekecewaan Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098758/melaney_ricardo-UDPR_large.jpg
Melaney Ricardo Bahagia Sambut Kado Natal Terindah Setelah 16 Tahun Penantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098025/melaney_ricardo-05QX_large.jpg
Natal 2024, Melaney Ricardo Belajar Keteguhan Iman dari Anak-Anak Tunanetra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan-hxDU5eiIgR.jpg
Curhat Melaney Ricardo Ditinggal ART Mudik Lebaran: Capek Tapi Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri-9ZnaXkQC9t.jpg
Melaney Ricardo Ogah Komentari Gesture Sandra Dewi saat Diperiksa Kejagung RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi-JKyYNkAtqp.jpg
Melaney Ricardo Tak Mau Suudzon dengan Harta Sandra Dewi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement