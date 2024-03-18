Reaksi Menohok Melaney Ricardo Usai Dituding Kena Prank Bantu Kurnia Meiga

JAKARTA - Melaney Ricardo menjadi salah satu artis yang sempat mengundang Kurnia Meiga untuk hadir di podcastnya dan menceritakan soal permasalahan hidup yang tengah dihadapi. Bahkan saking ibanya dengan sang mantan kiper Timnas Indonesia, Melaney sampai membantu Kurnia Meiga berjualan.

Akan tetapi, setelah mengundang Meiga ke podcast dan membantu bapak tiga anak tersebut, tiba-tiba saja, Azhiera Adzka Fathir yang merupakan mantan istri sang kiper muncul di berbagai podcast. Kehadiran wanita yang akrab disapa Azizah itu, diketahui untuk mengklarifikasi soal keputusannya bercerai dari sang suami, serta membeberkan alasan dibalik perceraian mereka.

Usai pernyataan Azizah viral di media sosial, netizen pun ramai menyebut bahwa Melaney Ricardo terkena prank, lantaran sudah membantu Meiga beberapa waktu lalu.

Terbaru, Melaney pun memberikan klarifikasi di TikToknya, terkait hal tersebut.

"Hayo, siapa yang dari kemarin ikutan bilang katanya aku di-prank gara-gara aku kasih bantuan untuk Kurnia Meiga," tanya Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo disebut kena prank usai membantu Kurnia Meiga (Foto: Instagram/melaney_ricardo)

Lebih lanjut, Melaney pun merasa bahwa ia sama sekali terkena prank setelah membantu Kurnia Meiga.

"Buat aku itu kebaikan, diberikan kepada siapa pun enggak akan pernah ujung-ujungnya yang namanya di-prank," paparnya.

"Kebaikan adalah kebaikan, kepada siapa pun kita berikan, terutama untuk yang membutuhkan. Setiap dari kita, tanpa berusaha untuk menjustifikasi kesalahan seseorang, justru kita bisa belajar dari pernikahan orang lain yang mungkin dari kacamata dunia itu gagal," sambungnya.

Ibu dua anak itu pun meminta agar netizen berhenti meledeknya terkena prank. Sebab, setiap manusia pasti memiliki jalan hidup masing-masing dan sama-sama memiliki kesempatan untuk berubah.